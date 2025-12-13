Millonaria recompensa por responsables del artefacto que explotó en vía Medellín - Manizales

En horas de la madrugada de este sábado 13 de diciembre, un artefacto explosivo fue instalado en la vía que conecta a Medellín con Manizales.

La explosión se dio cerca a La Pintada por el kilómetro 79+650, aunque no hubo vehículos transitando; por lo que no se presentaron víctimas. Sin embargo, la movilidad se complicó.

¿En dónde se dio la explosión?

La vía quedó solamente con un carril, el cual está siendo controlado por el personal de la Concesión Pacífico 3. Asimismo, uniformados del Ejército y Policía adelantan las pesquisas.

Andrés Julián Rendón, gobernador del departamento, informó que se dispuso de 50 millones de pesos como recompensa. Se sospecha que la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo podría estar detrás.

Paralelamente, el Ejército capturó a 18 señalados miembros del grupo en Urrao, a poco más de tres horas de La Pintada. Fueron sorprendidos en 17 unidades de minería ilegal.

$50 millones de recompensa

La operación estuvo en manos del Batallón de Infantería #11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada. Durante la intervención, se hallaron 12 clasificadoras, una draga tipo buzo, nueve plataformas metálicas, 24 motores, 10 motobombas, ocho pipetas de nitrógeno, ocho pipetas de gas, 30 mil galones de diésel, 10 mil galones de gasolina, ocho excavadoras y nueve retroexcavadoras. Los objetos están avaluados en 28 mil millones de pesos.

RELACIONADO Operativo en Valledupar dejó un presunto integrante del Clan del Golfo abatido y dos capturados

Mensualmente, la estructura podía producir 4.500 gramos de oro en 22 hectáreas. Para recuperar el ambiente destruido, se necesitan más de dos mil millones de pesos en un lapso de 30 años.

A través de varias alertas tempranas, la Defensoría le ha hecho seguimiento a la presencia del Clan del Golfo. Entre 2019 y 2024, aumentó su poderío a nivel nacional en un 84%; a tal punto de que está presente en 392 municipios.

Durante ese tiempo, se ubicaron principalmente en Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba, Meta, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Cesar y Cundinamarca.