CANAL RCN
Colombia

Millonaria recompensa por responsables del artefacto que explotó en vía Medellín - Manizales

La explosión se dio pasadas las 2:00 a.m. y no hubo muertos.

Explosión en vía Manizales - Medellín.
Explosión en vía Manizales - Medellín. Foto: gobernador Andrés Julián Rendón.

Noticias RCN

diciembre 13 de 2025
07:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la madrugada de este sábado 13 de diciembre, un artefacto explosivo fue instalado en la vía que conecta a Medellín con Manizales.

Suspenden el tránsito en la vía Manizales-Medellín tras detonación de un explosivo
RELACIONADO

Suspenden el tránsito en la vía Manizales-Medellín tras detonación de un explosivo

La explosión se dio cerca a La Pintada por el kilómetro 79+650, aunque no hubo vehículos transitando; por lo que no se presentaron víctimas. Sin embargo, la movilidad se complicó.

¿En dónde se dio la explosión?

La vía quedó solamente con un carril, el cual está siendo controlado por el personal de la Concesión Pacífico 3. Asimismo, uniformados del Ejército y Policía adelantan las pesquisas.

Andrés Julián Rendón, gobernador del departamento, informó que se dispuso de 50 millones de pesos como recompensa. Se sospecha que la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo podría estar detrás.

Paralelamente, el Ejército capturó a 18 señalados miembros del grupo en Urrao, a poco más de tres horas de La Pintada. Fueron sorprendidos en 17 unidades de minería ilegal.

$50 millones de recompensa

La operación estuvo en manos del Batallón de Infantería #11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada. Durante la intervención, se hallaron 12 clasificadoras, una draga tipo buzo, nueve plataformas metálicas, 24 motores, 10 motobombas, ocho pipetas de nitrógeno, ocho pipetas de gas, 30 mil galones de diésel, 10 mil galones de gasolina, ocho excavadoras y nueve retroexcavadoras. Los objetos están avaluados en 28 mil millones de pesos.

Operativo en Valledupar dejó un presunto integrante del Clan del Golfo abatido y dos capturados
RELACIONADO

Operativo en Valledupar dejó un presunto integrante del Clan del Golfo abatido y dos capturados

Mensualmente, la estructura podía producir 4.500 gramos de oro en 22 hectáreas. Para recuperar el ambiente destruido, se necesitan más de dos mil millones de pesos en un lapso de 30 años.

A través de varias alertas tempranas, la Defensoría le ha hecho seguimiento a la presencia del Clan del Golfo. Entre 2019 y 2024, aumentó su poderío a nivel nacional en un 84%; a tal punto de que está presente en 392 municipios.

Durante ese tiempo, se ubicaron principalmente en Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba, Meta, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Cesar y Cundinamarca.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Programa Jóvenes en Paz enfrenta cuestionamientos por falta de controles

Antártida

Así fue la maniobra para recibir el helicóptero que acompañará al ARC Simón Bolívar en su viaje a la Antártida

Catatumbo

Ejército inaugura ludoteca en Catatumbo para combatir reclutamiento forzado de más de 750 menores

Otras Noticias

Copa BetPlay

Aguerre el héroe del DIM: Nacional y Medellín empataron 0-0 en la final de ida de la Copa BetPlay

Clásico sin goles en el Atanasio: Nacional dominó, pero Aguerre sostuvo al Medellín y todo se definirá el próximo 17 de diciembre.

ANI

El corredor férreo La Dorada–Chiriguaná superó el millón de toneladas transportadas en 2025

El proyecto ferroviario registra un incremento histórico en movimiento de carga y avanza en su fase de modernización.

Tiroteo en Estados Unidos

Tiroteo en la Universidad Brown en Estados Unidos deja dos muertes y ocho heridos

Artistas

Sufrió un infarto un exparticipante de MasterChef: revelaron su estado de salud

Enfermedades

Confirman primer caso de la gripe H3N2 en América Latina: este es el lugar donde se dio