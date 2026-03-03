Empleados públicos tendrán aumento de salario y lo verán en la primera quincena de marzo

Este martes 3 de marzo, la Alcaldía de Cali oficializó un incremento salarial del 8,6 % para todos los trabajadores públicos y oficiales de la municipalidad. Este ajuste, que supera los índices de inflación proyectados, busca dignificar la labor de quienes sostienen la operatividad de la ciudad y fortalecer el poder adquisitivo de miles de familias.

Tras semanas de mesas técnicas de negociación, el equipo financiero de la Alcaldía y los representantes de los trabajadores lograron un punto de equilibrio que permite ajustar las escalas remunerativas sin comprometer la estabilidad fiscal del distrito.

El incremento del 8,6 % no solo representa un reconocimiento a la gestión administrativa, sino que se posiciona por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), garantizando un crecimiento real en los ingresos de los empleados.

Este ajuste aplica de manera retroactiva y beneficia a diversos sectores, desde el personal administrativo de las dependencias centrales hasta los trabajadores oficiales que desempeñan labores operativas en la infraestructura de la ciudad.

¿Pagos de salarios serán retroactivos?

Los trabajadores públicos oficiales en Cali pueden consultar el texto completo del Decreto No. 4112.010.20.0200 de 2026 para ampliar la información sobre el alcance del mismo.

La Alcaldía de esa ciudad confirmó que el aumento en el salario de estos trabajadores tendrá efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2026.

Con la firma del decreto correspondiente, el ajuste se verá reflejado en las próximas nóminas. Los trabajadores oficiales verán la actualización de sus respectivos escalafones de manera automática, incluyendo el pago de los retroactivos acumulados desde el inicio del año fiscal.