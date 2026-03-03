CANAL RCN
Economía

Empleados públicos tendrán aumento de salario y lo verán en la primera quincena de marzo

La noticia se dio a conocer este 3 de marzo.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
06:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 3 de marzo, la Alcaldía de Cali oficializó un incremento salarial del 8,6 % para todos los trabajadores públicos y oficiales de la municipalidad. Este ajuste, que supera los índices de inflación proyectados, busca dignificar la labor de quienes sostienen la operatividad de la ciudad y fortalecer el poder adquisitivo de miles de familias.

Tras semanas de mesas técnicas de negociación, el equipo financiero de la Alcaldía y los representantes de los trabajadores lograron un punto de equilibrio que permite ajustar las escalas remunerativas sin comprometer la estabilidad fiscal del distrito.

Llamado a trabajadores por jornada de descanso que tendrán antes de mitad de año: "esto desparecerá"
RELACIONADO

Llamado a trabajadores por jornada de descanso que tendrán antes de mitad de año: "esto desparecerá"

El incremento del 8,6 % no solo representa un reconocimiento a la gestión administrativa, sino que se posiciona por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), garantizando un crecimiento real en los ingresos de los empleados.

Este ajuste aplica de manera retroactiva y beneficia a diversos sectores, desde el personal administrativo de las dependencias centrales hasta los trabajadores oficiales que desempeñan labores operativas en la infraestructura de la ciudad.

¿Pagos de salarios serán retroactivos?

Los trabajadores públicos oficiales en Cali pueden consultar el texto completo del Decreto No. 4112.010.20.0200 de 2026 para ampliar la información sobre el alcance del mismo.

La Alcaldía de esa ciudad confirmó que el aumento en el salario de estos trabajadores tendrá efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2026.

Con la firma del decreto correspondiente, el ajuste se verá reflejado en las próximas nóminas. Los trabajadores oficiales verán la actualización de sus respectivos escalafones de manera automática, incluyendo el pago de los retroactivos acumulados desde el inicio del año fiscal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Colegios públicos en esta ciudad no tendrán clase este viernes 6 de marzo: esta es la razón

Ministerio del Trabajo

Llamado a trabajadores por jornada de descanso que tendrán antes de mitad de año: "esto desparecerá"

Colpensiones

Afiliados a Colpensiones podrían sufrir suspensión de su pago por estas razones: mucho ojo

Otras Noticias

Artistas

Reconocido actor sufrió un accidente: este es su estado de salud

El actor confirmó su diagnóstico en un diálogo con los medios de comunicación.

Irán

Irán aseguró que aún no ha utilizado sus armas más letales: ¿qué se espera ahora?

Nueva oleada de misiles y drones sacude a Israel mientras Teherán asegura que apenas ha desplegado parte de su poder militar.

Bogotá

VIDEO | Ladrones no se salieron con la suya luego de robar una bicicleta eléctrica en Bogotá

FC Barcelona

Barcelona rozó la hazaña: vea el resumen y los goles (3-0) contra Atlético de Madrid

Salud mental

¿Le agobia querer tener todo bajo control? Estas son las claves para manejarlo