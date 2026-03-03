Bogotá activa plan de choque tras confirmarse tres casos de sarampión importados desde México

Bogotá puso en marcha una estrategia de contención luego de que se confirmaran los primeros contagios de sarampión procedentes del exterior.

De acuerdo con lo explicado por el secretario de Salud, Gerson Bermont, el Distrito ya tiene tres casos confirmados por laboratorio de salud pública, dos de ellos reportados oficialmente por el Instituto Nacional de Salud y uno más pendiente de verificación.

¿Qué medidas están tomando tras la confirmación de casos de sarampión en Bogotá?

El plan de choque anunciado por la Secretaría de Salud contempla tres líneas de acción inmediatas.

Vigilancia reforzada en puntos estratégicos

La primera medida consiste en fortalecer los equipos de monitoreo en territorio para detectar de manera temprana cualquier caso sospechoso. Todos los protocolos están activos en aeropuertos, terminales de transporte y en la red hospitalaria de la ciudad.

Cada posible caso es sometido a verificación en los laboratorios de salud pública del Distrito, con el objetivo de confirmar o descartar la presencia del virus en el menor tiempo posible.

Cercos epidemiológicos e aislamiento

Cuando un caso es confirmado, se activa un cerco epidemiológico. Esto implica rastrear y vigilar a las personas que tuvieron contacto con el paciente, aplicar esquemas de vacunación alrededor del caso y establecer medidas de aislamiento cuando sea necesario.

La intención es cortar cualquier posible cadena de transmisión y evitar que el virus se propague dentro de la ciudad.

Intensificación de la vacunación

El tercer componente se centra en fortalecer los esquemas de inmunización bajo el Programa Ampliado de Inmunizaciones.

Actualmente, la cobertura de la primera dosis, que debe aplicarse antes del año de vida, alcanza el 93,5%, cuando la meta mínima es del 95%. La mayor preocupación, según el secretario, está en la dosis de refuerzo a los 18 meses, donde la cobertura desciende al 83%.

Esta brecha genera “bolsas de susceptibles”, es decir, grupos de niños que no cuentan con el esquema completo. Por ello, la autoridad sanitaria hizo un llamado directo a las familias para revisar los carnets de vacunación.

Todo menor de 10 años debe tener al menos dos dosis. Además, existe una dosis de refuerzo entre los 9 y 16 años para quienes tengan dudas sobre su esquema.

Despliegan alerta para los viajeros por posible contagio de sarampión

La Secretaría también encendió las alarmas frente a quienes planean viajar a países con circulación activa del virus, como México, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, España o Reino Unido.

Inicialmente, las campañas preventivas se enfocaron en personas que proyectaban asistir al mundial de fútbol que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la advertencia ahora es más amplia debido al intercambio comercial y turístico constante con estos destinos.

La recomendación es clara, revisar el carnet de vacunación antes de viajar y, ante cualquier duda, aplicarse una dosis de refuerzo.

¿Cuántos puntos de vacunación hay en Bogotá y dónde se encuentran?

La ciudad dispone de 200 puntos de vacunación distribuidos en puestos y centros de salud, así como en hospitales de mediana y alta complejidad.

Además, existen puntos permanentes en el aeropuerto y en las terminales de transporte. De manera adicional, se realizan jornadas en centros comerciales, parques y otros espacios públicos, cuya programación es informada a través de los canales oficiales de la Secretaría.