MinMinas autorizó plan de contingencia para llevar combustible en carrotanques del Valle del Cauca a Nariño

Para garantizar la distribución de combustibles, mientras se normaliza el esquema ordinario previsto en el Plan de Abastecimiento para el departamento de Nariño, el Ministerio de Minas y Energía autorizó la activación de un plan de contingencia que contempla el transporte de combustible vía terrestre, en carrotanques, desde las plantas de abastecimiento de Yumbo y Cartago, en el Valle del Cauca, hacia la frontera con Ecuador.

Así lo dio a conocer la cartera en el transcurso del martes, 3 de marzo, en una carta dirigida a los Agentes Distribuidores Mayoristas de Combustibles Líquidos derivados del Petróleo:

“Se autoriza la implementación del transporte terrestre en carrotanques desde las plantas de abastecimiento ubicadas en Yumbo y/o Cartago (Valle del Cauca) hacia el departamento de Nariño, para atender el abastecimiento mientras se normaliza el esquema ordinario previsto en el Plan”.

Entregas de diésel o ACPM proveniente de la Refinería de Cartagena no llegaron a Nariño:

El plan de contingencia es activado en vista de que las entregas de diésel, que debían realizarse en Nariño para garantizar el abastecimiento de combustible, no se realizaron como era debido:

“La presente medida se adopta considerando que no se efectuó la entrega del volumen de diésel (ACPM) requerido para el abastecimiento del departamento de Nariño por parte de Ecopetrol S.A., a través de la Refinería de Cartagena – Reficar, conforme al esquema logístico definido en el Plan de Abastecimiento”.

No ha podido realizarse el cabotaje desde el Valle del Cauca:

Además, la cartera de Minas y Energía informó que el esquema de cabotaje hacia Tumaco, Nariño, desde el departamento del Valle del Cauca no ha podido desarrollarse, como está previsto en el plan vigente, debido a los trabajos de mantenimiento en el poliducto Yumbo–Buenaventura, realizados por Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

No contar con la disponibilidad de producto en la terminal de Buenaventura ni aprobar el plan de contingencia podría “afectar la atención regular de la demanda departamental”.