CANAL RCN
Colombia

MinMinas autorizó plan de contingencia para llevar combustible en carrotanques del Valle del Cauca a Nariño

De acuerdo con la cartera de Minas y Energía, Ecopetrol no efectuó la entrega del volumen de diésel (ACPM) requerido en el departamento.

Foto: UNGRD
Foto: UNGRD

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
07:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Para garantizar la distribución de combustibles, mientras se normaliza el esquema ordinario previsto en el Plan de Abastecimiento para el departamento de Nariño, el Ministerio de Minas y Energía autorizó la activación de un plan de contingencia que contempla el transporte de combustible vía terrestre, en carrotanques, desde las plantas de abastecimiento de Yumbo y Cartago, en el Valle del Cauca, hacia la frontera con Ecuador.

Así lo dio a conocer la cartera en el transcurso del martes, 3 de marzo, en una carta dirigida a los Agentes Distribuidores Mayoristas de Combustibles Líquidos derivados del Petróleo:

“Se autoriza la implementación del transporte terrestre en carrotanques desde las plantas de abastecimiento ubicadas en Yumbo y/o Cartago (Valle del Cauca) hacia el departamento de Nariño, para atender el abastecimiento mientras se normaliza el esquema ordinario previsto en el Plan”.

Gobierno formula pliego de cargos a Ecopetrol por riesgo de desabastecimiento de ACPM en Nariño
RELACIONADO

Gobierno formula pliego de cargos a Ecopetrol por riesgo de desabastecimiento de ACPM en Nariño

Entregas de diésel o ACPM proveniente de la Refinería de Cartagena no llegaron a Nariño:

El plan de contingencia es activado en vista de que las entregas de diésel, que debían realizarse en Nariño para garantizar el abastecimiento de combustible, no se realizaron como era debido:

“La presente medida se adopta considerando que no se efectuó la entrega del volumen de diésel (ACPM) requerido para el abastecimiento del departamento de Nariño por parte de Ecopetrol S.A., a través de la Refinería de Cartagena – Reficar, conforme al esquema logístico definido en el Plan de Abastecimiento”.

Ministro de Minas se reúne con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, previo a su encuentro con Petro
RELACIONADO

Ministro de Minas se reúne con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, previo a su encuentro con Petro

No ha podido realizarse el cabotaje desde el Valle del Cauca:

Además, la cartera de Minas y Energía informó que el esquema de cabotaje hacia Tumaco, Nariño, desde el departamento del Valle del Cauca no ha podido desarrollarse, como está previsto en el plan vigente, debido a los trabajos de mantenimiento en el poliducto Yumbo–Buenaventura, realizados por Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

No contar con la disponibilidad de producto en la terminal de Buenaventura ni aprobar el plan de contingencia podría “afectar la atención regular de la demanda departamental”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Arabia Saudita

Embajador en Arabia Saudí presentó una alternativa para los colombianos que buscan salir de Oriente Medio

Bogotá

VIDEO | Ladrones no se salieron con la suya luego de robar una bicicleta eléctrica en Bogotá

Animales

Radican proyecto que prohibiría la explotación de los perros de “vigilancia privada” en todo el país: ¿en qué consiste?

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Revelan foto inédita de Yeison Jiménez junto a su familia en medio del cumpleaños de su papá

La foto fue publicada por Lina Jiménez, una de las hermanas del 'aventurero'.

Estados Unidos

EE. UU. le habría dado dura advertencia a Delcy Rodríguez si deja de cooperar con el Gobierno Trump

Este martes 3 de marzo, Reuters dio a conocer una información que podría cambiar el rumbo de Venezuela.

Radamel Falcao García

El Atanasio, territorio de Falcao: tercera visita en racha ante Nacional

Enfermedades

Bogotá activa plan de choque tras confirmarse tres casos de sarampión importados desde México

Trabajo

Empleados públicos tendrán aumento de salario y lo verán en la primera quincena de marzo