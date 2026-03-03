VIDEO | Ladrones no se salieron con la suya luego de robar una bicicleta eléctrica en Bogotá

Un reciente operativo le puso final al terror de las bicicletas eléctricas: capturaron a dos hombres que formaron un extenso prontuario robándolas.

Los vecinos del barrio Villa Luz en la localidad de Engativá tenían más que referenciados a este par. Fue entonces cuando alertaron a la Policía sobre un robo que había ocurrido hace pocos minutos.

Ciudadanía evitó que huyeran: momento quedó en video

Acto seguido, las patrullas se desplegaron y cuando llegaron al sitio, se toparon con que la ciudadanía había detenido a los ladrones.

En relación con el delito, se supo que habían amenazado con una pistola y un puñal a una persona para quedarse con su bicicleta eléctrica. En medio de la situación, la víctima quedó con heridas leves y fue llevada al centro médico más cercano.

El historial reveló que los ladrones habían sido arrestados un par de veces por hechos similares, por lo que podrían ser llevados a prisión si un juez de control de garantías así lo considera.

Bicicletas robadas fueron devueltas a las víctimas

El jueves 5 de febrero se llevó a cabo el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá, fecha en la que el Distrito aprovechó para una jornada de recuperación de bicicletas que fueron robadas.

14 bicicletas y dos patinetas eléctricas volvieron a sus dueños. Este resultado se dio luego de que 909 personas fueran capturadas por este delito en 2025, el cual tuvo una caída del 19%.

Si bien los arrestos parecieron positivos, solamente 66 recibieron medida de aseguramiento. Es decir, el 9% fue enviado a la cárcel, mientras que el restante volvió a las calles.

Si alguien es víctima de este crimen, puede interponer la denuncia en la página de la Policía. Solo se requiere detallar cómo se dio el caso para que las autoridades estén al tanto y pongan en marcha las pesquisas.