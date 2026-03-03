CANAL RCN
Embajador en Arabia Saudí presentó una alternativa para los colombianos que buscan salir de Oriente Medio

La escalada en el conflicto, que inició el sábado 28 de febrero entre EE. UU., Israel e Irán, mantiene en alerta máxima a quince países en la región.

marzo 03 de 2026
06:43 p. m.
Una de las últimas acciones que Irán tomó en represalia por los ataques conjuntos que Estados Unidos e Israel iniciaron en su contra el sábado 28 de febrero, fue el bombardeo con drones y misiles a la embajada de los Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudí.

El presidente Donald Trump no tardó en advertir que responderá con dureza a los ataques de Irán contra objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico, con todo y que el incidente provocó un incendio limitado y daños menores en la infraestructura.

Mientras, el portavoz del Ministerio de Defensa saudí reportó que dos vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos en inmediaciones a la ciudad capital, en la que se encuentra el embajador de Colombia en Arabia Saudí, Rayán El Barkashi. Según dijo en diálogo con Noticias RCN:

“Según registros oficiales que nos ha entregado el Ministerio del Interior de Arabia Saudí, hay, aproximadamente, 1.100 colombianos en todo el reino, distribuidos en distintos lugares, y otros 900, aunque han ingresado con otro pasaporte, tienen doble nacionalidad y una de ellas es colombiana. Así que, aproximadamente, son 2.000 colombianos en el reino”.

¿Cuántos colombianos se han visto afectados por los ataques de Irán contra objetivos en Arabia Saudí?

De acuerdo con el diplomático, de momento, ningún colombiano ha solicitado asistencia de la embajada “toda vez que la situación en el reino, a diferencia de otros países cercanos, no ha sido tan compleja”.

Quince países se encuentran bajo alerta máxima en la región; lo que incentivó un diálogo activo entre la Cancillería, el Viceministerio de Relaciones Exteriores, la dirección de Asia–África-Oceanía y las embajadas de la región. En respuesta y, como es usual en situaciones de conflicto, el embajador Barkashi explicó:

“Lo que nosotros hemos desarrollado es un plan de contingencia de características preventivas, para informar a la ciudadanía, a los connacionales, cuáles son los canales formales, oficiales, con los que pueden comunicarse en cualquier situación de emergencia”.

Embajada en Arabia Saudí ofrece una alternativa a los colombianos que buscan salir de Oriente Medio:

La situación se ha escalado, en apenas cuatro días, en países como Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes y Catar, que se han visto obligados a cerrar su espacio aéreo, con todo y las dificultades que esto representa para la evacuación de turistas.

Pensando en ellos y en que mantienen abiertas sus fronteras vía terrestres y el aeropuerto de Riad, la embajada de Colombia en Arabia Saudí “ha dispuesto la posibilidad de solicitar un visado de emergencia”, que, de acuerdo con Barkashi:

“Requiere de un procedimiento natural que el país emita la visa; por lo tanto, la recomendación para los colombianos en Oriente Medio es que, si desean salir del lugar en el que se encuentran, informen a las embajadas y consulados a través de sus canales de comunicación, para que procedamos a hacer las solicitudes formales de los permisos de ingreso de estas visas de tránsito de emergencia”.

Sin embargo, reforzó su llamado a actuar con cautela, en medio de “una situación de tensa calma, como la que enfrentan todos los países de la región” e informó que “por instrucción del señor presidente y la señora canciller hemos buscado llevar los mensajes de apoyar el diálogo y buscar el cese de hostilidades entre las partes”.

