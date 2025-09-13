Adolescente antioqueño fue rescatado por sus vecinos: era sometido a violentas golpizas en potreros

Vecinos de la vereda El Bosque en el municipio de Yarumal permitieron el rescate de un adolescente de 15 años que era sometido a violentas golpizas, por su padre, en zona rural.

En un video que compartieron en redes sociales, para advertir a las autoridades, se escuchan los gritos con los que el joven rogaba a su padre que se detuviera.

Sin embargo y, pese al escándalo, siguió adelante con la agresión durante varios minutos. Los suficientes para permitir a sus vecinos desplazarse hasta el sitio y grabar la escena.

El caso ya está en manos de las autoridades:

Luego de que el video fuera replicado, masivamente, en redes sociales, el menor fue rescatado y puesto bajo protección de la comisaria de familia.

De acuerdo con sus vecinos, era sometido a golpizas a puño limpio o con látigo, cada que tenía un disgusto con su padre, que ya fue identificado e individualizado por las autoridades locales.

Ahora, están a la espera de que la Fiscalía emita una orden de arresto para realizar su captura, como dio a conocer el coronel Luis Muñoz, comandante de Policía de Antioquia:

“El adolescente, tras recibir la atención correspondiente, quedó bajo protección de la comisaria de familia, que adelanta el proceso administrativo de restablecimiento de derechos para garantizar su seguridad e integridad”.

Además, invitó a la comunidad a seguir denunciando casos de este tipo “de manera inmediata, a través de la línea de emergencia 123, la línea nacional 155 o ante las autoridades competentes en cada municipio”.

Otro caso de violencia infantil se registró en Medellín:

A primera hora del sábado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó con “dolor e indignación” haber “recibido el reporte de un niño de 4 años que se debate entre la vida y la muerte por una fuerte golpiza de su padre. Desgraciado. El niño fue atendido inicialmente en el Hospital Infantil y debió ser traslado al Hospital General de Medellín”.

Según comentó, se puso en contacto “con el General Castaño, Comandante Policía Metropolitana, y le he pedido priorizar este caso y dar con el paradero de este salvaje. Por Dios, ¿hasta cuándo? A nuestros niños se les cuida”.