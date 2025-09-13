1.600 estudiantes en Medellín se quedaron sin clases presenciales por amenazas a profesora y su familia

Docentes de la Institución Educativa Alcaldía de Medellín, en el barrio Belén Rincón de la capital antioqueña, se niegan a regresar a clases presenciales luego de que una profesora y su familia empezaran a recibir mensajes de texto amenazantes.

Manuela Villa, secretaria de Seguridad de Medellín, informó que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes y, de momento, investigan si los mensajes fueron enviados por integrantes de un grupo delincuencial o alguien que pertenezca a la comunidad educativa.

Sin embargo, el cuerpo de docentes advirtió que, hasta que no se garantice su seguridad, el regreso a clases presenciales no está a discusión.

1.600 estudiantes se han visto afectados por la medida

Los últimos días, y hasta nuevo aviso, los 1.600 estudiantes inscritos en la IE Alcaldía de Medellín se ha visto obligados asistir a clases de manera remota.

Tal y como en pandemia, se han visto enfrentados a las dificultades de las clases online, como problemas en la conexión, las distracciones en casa y el desafió para asegurar su buen comportamiento en los exámenes.

Ahora, el trabajo de las autoridades es determinar "si directamente (las amenazas son) con el respaldo de una de las estructuras o si hace parte de un problema interno dentro del mismo colegio con la comunidad".

Estudiantes y sindicatos de maestros se solidarizaron con la profesora:

Desde diversos sectores, manifestaciones fueron convocadas en muestra de apoyo a la docente y su familia y para exigir que las autoridades esclarezcan el caso, antes de que se cumplan las amenazas en su contra

Además, la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) advirtió que, si bien la profesora ha recibido acompañamiento de la Policía, la Secretaría de Educación e, incluso, la Alcaldía, es un riesgo que los estudiantes y profesores vuelvan a clases sin haber determinado quién está detrás de los mensajes.