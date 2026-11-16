Adulto mayor terminó amarrado por delincuentes que ingresaron a su casa para robarlo en Bogotá

Un nuevo hecho delincuencial, registrado en la capital colombiana, tuvo como protagonista a un adulto mayor, quien fue encontrado amarrado, golpeado y despojado de sus pertenencias en su propia vivienda.

Los hechos quedaron registrados por medio de las cámaras de seguridad de la zona en donde se observa la llegada de uno de los presuntos delincuentes y el intento de huida por parte de uno de estos.

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Adulto mayor fue amarrado por delincuentes en Bogotá

Durante las labores de control y patrullaje, adelantados por patrullas del CAI Piamonte, en la localidad de Bosa, uniformados lograron la captura en flagrancia de dos hombres por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto.

El procedimiento generó gran conmoción entre la ciudadanía, quienes alertaron a los uniformados sobre el violento ingreso por parte de dos sujetos a una de las viviendas que se encontraban ubicadas en el sector.

Al ingresar a la misma, las autoridades encontraron a un adulto mayor con las manos amarradas. Además, el hombre manifestó haber sido golpeado durante el hecho y despojado de sus pertenencias.

Sin embargo, las autoridades lograron percatarse rápidamente de que los sospechosos estaban intentando huir de la vivienda por medio de los techos de la misma. Esto desencadenó un seguimiento en donde uno de los presuntos delincuentes terminó arrojando un arma de fuego al suelo.

En las imágenes, captadas por las cámaras, se logra observar el instante en el que la comunidad también intenta intervenir en el escape de uno de los sujetos que termina siendo capturado por los uniformados.

¿Qué hallaron las autoridades?

La reacción policial logró la interceptación de los delincuentes, la incautación de un arma de fuego, munición y la recuperación de dos celulares, una cámara fotográfica y un multímetro.

Posteriormente, los capturados, y demás material probatorio, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Finalmente, las autoridades dieron a conocer que uno de los capturados registra antecedentes por el delito de hurto calificado y agravado.