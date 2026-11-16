Red de microtráfico utilizaba puestos de tinto para comercializar estupefacientes en Bogotá

Un importante golpe contra la criminalidad en Bogotá fue dado en días recientes por parte de las autoridades, quienes lograron la captura de 172 personas entre las que se encontraba alias Mailo.

Este último corresponde a un reconocido integrante de la estructura criminal conocida como ‘Los Boyacos’ que, según las investigaciones, se dedica a la venta de drogas estupefacientes y sicariato en el centro de la ciudad.

En el más reciente informe, las autoridades dieron a conocer detalles de la captura y el modus operandi que era utilizado por los presuntos delincuentes para cometer los crímenes y azotar a la ciudadanía.

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¿Cómo actuaban ‘Los Boyacos’ en el centro de Bogotá?

Sus actuaciones delincuenciales no se realizaban de manera aislada, pues esta estructura criminal contaba con todo un mapa jerarquizado en donde se distribuyeron funciones para coordinar el negocio ilegal, administrar puntos de expendio, distribuir las sustancias, vigilar los sectores y ejecutar acciones violentas contra quienes interfirieron en sus actuaciones.

Entre los principales articuladores de la organización se identificó a alias Yimi o Boyaco, quien es señalado por la Fiscalía como uno de los principales dinamizadores de la organización. Alias El Viejo habría coordinado la distribución de estupefacientes, administraba las ganancias ilegales y financiaba las actividades de la estructura.

Además, estos hombres habrían sido los responsables de atacar a personas de las cuales sospechaban de la entrega de información a las autoridades o comercializaban droga por fuera de sus intereses. La Fiscalía identificó a alias Carramán y Drilococo como las personas a cargo del grupo sicarial.

Uso de fachadas para camuflar las acciones delictivas

La estructura criminal habría logrado identificar fachadas con las que buscaron camuflar las actividades delictivas. Según la Policía, estos utilizaban puestos de tinto, puestos ambulantes y bares como fachada para comercializar diferentes estupefacientes como marihuana, cocaína, tusi y bazuco.

Una granada, lanzada desde una motocicleta, en plena vía pública fue uno de los hechos que dejó en evidencia la faceta violenta del grupo criminal al cual se le atribuyen al menos seis homicidios durante el 2026 y posibles maniobras para ocultar crímenes.

El resultado del operativo permitió la captura de ocho hombres y dos mujeres, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo, tráfico de armas y explosivos, ocultamiento o destrucción de elementos materiales probatorios y favorecimiento agravado.