Aprendices del SENA estarían siendo instrumentalizado para salir a protestar por chats de WhatsApp

Una controversia estalló en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tras conocerse denuncias de presión hacia estudiantes para participar en movilizaciones contra el Gobierno Nacional.

Testimonios de aprendices, conversaciones en grupos de mensajería y material propagandístico revelarían prácticas de intimidación dentro de la institución educativa.

Desde el inicio de la actual administración, el director del SENA, Fary Torres, alertó sobre esta situación.

Reportes sobre la instrumentalización evidente y clara que ha tenido no solo como mensaje político, sino además hacia las personas, en especial, a las personas más queridas de esta entidad, como son nuestros aprendices.

Los chats de presunta instrumentalización de aprendices del SENA

Noticias RCN tuvo acceso a conversaciones de chat donde se evidenciarían agresiones verbales contra estudiantes que no participan en las protestas:

Pues si me bloqueó por allá, se lo digo por acá. El único sostenimiento que tenés es el que te brinda una institución pública. Pone tus principios, pues, a prueba. Es indolente ver cómo el mundo marcha por derechos de los que vos estás aprovechándote.

Un practicante que pidió mantener su identidad en reserva confirmó las presiones:

Se presionan los aprendices para que asistan a marchas y plantones. Y el día de la marcha, inclusive, se bloquean puertas, se encierran instalaciones.

Adicionalmente, se conoció la distribución de panfletos dentro de algunas sedes con mensajes como:

¿Qué le ha hecho la juventud trabajadora del SENA al gobierno de Abelardo? Convocamos a aprendices, trabajadores y ciudadanía a defender el SENA como patrimonio del pueblo.

SENA rechaza supuestas presiones a sus estudiantes

El abogado Santiago Henao se refirió a la situación: "Advertí que se estaban instrumentalizando a los aprendices y a los jóvenes para que salieran a protestar en contra del gobierno nacional. Al otro día, tal cual lo advertí, amanecieron bloqueados todos los ingresos".

Ante estas acusaciones, los directivos del SENA rechazaron las presuntas presiones ejercidas sobre los estudiantes. La institución confirmó que ya adelanta investigaciones internas para esclarecer los hechos denunciados y determinar responsabilidades.