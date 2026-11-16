El Cartagena Festival de Música abre convocatorias gratuitas de formación musical

Los seleccionados compartirán escenario y recibirán mentoría directa de leyendas de la English Chamber Orchestra y el Schumann Quartett en enero.

¿Quiénes pueden participar en la formación gratuita del Cartagena Festival de Música?

El Cartagena Festival de Música, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, abrió oficialmente sus convocatorias académicas de nivel avanzado para jóvenes intérpretes y cantantes de toda Colombia. Las actividades formativas se llevarán a cabo de manera presencial en Cartagena de Indias entre el 9 y el 17 de enero de 2027, en el marco de la XXI edición del evento, que este año estará bajo la dirección artística del multipremiado productor colombiano Julio Reyes Copello y el eje temático "Música en perfecto equilibrio, La proporción divina".

La convocatoria está diseñada para estudiantes universitarios de música, alumnos de conservatorios de nivel superior, integrantes de la Filarmónica Joven de Colombia o de otras orquestas juveniles del país , así como intérpretes independientes que logren acreditar una preparación técnica equivalente. Asimismo, la organización confirmó que se habilitarán cupos especiales para oyentes que deseen presenciar las sesiones académicas sin costo alguno.

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Maestros internacionales invitados: de la English Chamber Orchestra a Enrico Dindo

Quienes superen el proceso de selección tendrán acceso directo a una agenda pedagógica de talla mundial que combina clases de instrumento, música de cámara, talleres vocales y conversatorios sobre la vida profesional en la industria:

Vientos y metales orquestales: Los músicos principales de flauta, oboe, clarinete, fagot, trompeta y corno de la prestigiosa English Chamber Orchestra (Reino Unido) liderarán miniclases magistrales por familias de instrumentos y diálogos sobre cómo construir una carrera orquestal internacional.

Los músicos principales de flauta, oboe, clarinete, fagot, trompeta y corno de la prestigiosa English Chamber Orchestra (Reino Unido) liderarán miniclases magistrales por familias de instrumentos y diálogos sobre cómo construir una carrera orquestal internacional. Cuerdas y música de cámara: El reconocido Schumann Quartett (Alemania) dirigirá sesiones para agrupaciones de cámara y solistas. A ellos se suman el especialista en violín barroco Andrés Gabetta (Argentina–Suiza), la violinista colombiana Laura Hoyos y una clase magistral exclusiva de violonchelo con el maestro italiano Enrico Dindo.

El reconocido Schumann Quartett (Alemania) dirigirá sesiones para agrupaciones de cámara y solistas. A ellos se suman el especialista en violín barroco Andrés Gabetta (Argentina–Suiza), la violinista colombiana Laura Hoyos y una clase magistral exclusiva de violonchelo con el maestro italiano Enrico Dindo. Voz, dirección y diálogos abiertos: La cantante y directora coral mexicana Maura Nava encabezará talleres especializados. Además, en los espacios «Voces Globales» y «Conoce al artista», los estudiantes podrán interactuar de cerca con figuras como el flautista Denis Bouriakov (Rusia–EE. UU.) y el sopranista venezolano Samuel Mariño.

Requisitos para postularse a las clases magistrales paso a paso

El criterio central de evaluación del comité artístico será la calidad interpretativa y el dominio técnico de cada aspirante. Para formalizar la inscripción antes del cierre (este lunes 16 de noviembre de 2026 a las 11:59 p. m.), los interesados deben diligenciar el formulario oficial en la página web del festival y adjuntar tres soportes clave:

Soportes de trayectoria: Una breve reseña de su formación musical acompañada de una constancia de estudios vigente o una carta de referencia docente.

Una breve reseña de su formación musical acompañada de una constancia de estudios vigente o una carta de referencia docente. Muestra audiovisual (para clases magistrales): El enlace a un video alojado en YouTube o Vimeo, con una duración de entre 3 y 15 minutos, donde se aprecie la interpretación del repertorio propuesto.

El enlace a un video alojado en YouTube o Vimeo, con una duración de entre 3 y 15 minutos, donde se aprecie la interpretación del repertorio propuesto. Carta de motivación: Un documento en el que el postulante exponga su interés académico y plantee preguntas específicas sobre la trayectoria y experiencia profesional del artista invitado con el que desea trabajar.

Costos, certificación y fechas clave del calendario 2026 - 2027

Tanto la inscripción como la participación en las clases magistrales, talleres y encuentros son 100 % gratuitas. Al finalizar el programa satisfactoriamente, cada joven recibirá una certificación oficial expedida por el Cartagena Festival de Música. No obstante, la organización precisó que cada participante seleccionado deberá cubrir por cuenta propia sus gastos de traslado, alojamiento y manutención durante su estadía en La Heroica.

Para no quedarse por fuera del proceso, los aspirantes deben tener en cuenta las siguientes fechas oficiales: