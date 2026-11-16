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Reconocida influencer fue encontrada sin vida: esto se sabe

Su fallecimiento se confirmó el lunes 9 de noviembre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 16 de 2026
09:21 a. m.
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En el entorno digital de Brasil hay un profundo estado de shock debido a que se confirmó la muerte de una reconocida creadora de contenido.

Vivi Motta, que contaba con más de 31.000 seguidores y publicaba contenido relacionado con la moda y con su estilo de vida, falleció el lunes 9 de noviembre de 2026, a sus 23 años.

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Esta influencer, que era hija de Anna Vitória Motta, la diseñadora de joyas, vivía en Río de Janeiro y se estaba formando como abogada.

¿Qué se ha conocido acerca de la muerte de Vivi Motta, la influencer de Brasil?

De acuerdo con lo que han reportado las autoridades locales, la influencer Vivi Motta fue encontrada sin vida en el barrio São Conrado, situado en el sur de Río de Janeiro.

En consecuencia, los investigadores comenzaron de inmediato a analizar el caso para esclarecer exactamente qué fue lo que ocurrió, pero aún no han entregado reportes oficiales.

Entre tanto, las exequias de la influencer Vivi Motta se realizaron el 11 de noviembre de 2026, en el crematorio São Francisco Xavier.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Vivi Motta, la reconocida influencer de Brasil

Después de que las autoridades confirmaron el fallecimiento de Vivi Motta, la creadora de contenido de Río de Janeiro, sus seguidores redactaron múltiples mensajes de luto y condolencias en las redes sociales.

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"Qué tristeza, mi Dios", "no lo puedo creer, era muy joven", "mucho consuelo para todos sus familiares", "abrazos para sus seres queridos", "tengo destrozado el corazón", "no puede ser", "mucha misericordia", "luz para su alma" y "nunca la vamos a olvidar", han sido algunas de las reacciones.

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