Como una ‘tigra’, Aida Merlano defendió a su hija de la expareja de Lumar Alonso

En los últimos días se dio la ruptura de la relación del influencer Yeferson Cossio con Jenn Muriel, esta eventualidad ha generado suposiciones que empiezan a dejar espinas en otros horizontes. Esta situación ha salpicado directamente a Aida Victoria, la hija de la excongresista Aida Merlano, pues se habla de un posible acercamiento entre Cossio y la también creadora de contenido.

Ante esto, María José Vargas, exreina de belleza y exnovia de Lumar Alonso, la anterior pareja de Aida Victoria, reaccionó en sus redes sociales, sin mencionar nombres, con mensajes que aparentemente apuntan hacia la influencer, llamándola “ambiciosa”.

En redes sociales circulan videos y fotografías que se han filtrado de Cossio con Aida Victoria, situación que ha generado especulaciones, para los internautas, de un posible romance entre los influencers.

María José Vargas, la exnovia de Lumar Alonso, coincidencialmente habló sobre las decepciones amorosas.

“Si algo he notado es que el común denominador de las parejas que tanto se presumen en redes sociales es terminar odiándose, lastimándose o decepcionándose, o todas las anteriores… Así que no seas trofeo de nadie y sé más prudente con tu vida privada. Una lección que créanme tengo más que aprendida”, dijo María José.

A través de stories en su cuenta de Instagram, María José no dejó pasar por alto la polémica noticia.

Es allí cuando la excongresista Aida Merlano tomó las riendas del escándalo que envuelve a su hija y le respondió a María José con un largo, contundente y espinoso mensaje.

Mire jovencita le voy a decir tres cosas:

1. Aida Victoria NO NECESITA de nadie para que le solucione la vida, ella trabaja bastante y factura lo suficiente para darse el lujo de vacacionar 10 años si así lo prefiere y sin mi ayuda que no es lo mismo. Creo que está más que demostrado.

2. Usted lo que está es ardida porque Lumar la dejo como a un cuero sin suerte por tóxica, por envidiosa y por celosa, valórese y aprenda a administrar su maldita locura, no se crea que con ser la ex reina de la yuca se merece que los hombres se les arrodillen a sus pies.

3. Aquí la que tiene ambición de fama de plata y sabrá Dios de cuantas cosas más, además de querer igualarse con Aida Victoria es usted, disimule su frustración y trabájele bastante a su autoestima que la tiene bien baja.