Alerta por falsa convocatoria que suplanta a Canal RCN y Estudios RCN

El Canal RCN y su productora Estudios RCN hacen una advertencia pública frente a un caso de suplantación que está circulando en medios digitales. Personas inescrupulosas están utilizando sin autorización los logos e imagen corporativa de la empresa y de otras productoras audiovisuales para promover una supuesta convocatoria de talentos.

En este proceso fraudulento se solicitan datos personales y videos a los interesados como requisito para participar. Sin embargo, RCN aclara que dicho proceso no pertenece ni al Canal ni a Estudios RCN y, por lo tanto, pide a la ciudadanía abstenerse de entregar información o material a través de estas vías no oficiales.

Procesos oficiales, solo en canales verificados

Canal RCN recuerda a su audiencia que todos los procesos de selección y convocatorias reales se realizan exclusivamente a través de los canales oficiales: la pantalla de Canal RCN, la aplicación móvil, la página web y las redes sociales verificadas.

Llamado a la precaución

Con este comunicado, RCN busca prevenir que más personas caigan en engaños digitales que comprometen la seguridad de sus datos. El canal reitera que continuará tomando medidas para proteger la confianza del público y anunció que pondrá en conocimiento de las autoridades competentes este tipo de prácticas fraudulentas.