¿Qué hay pa’ dañar?: el nuevo programa del Canal RCN con Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia

El Canal RCN anunció el estreno de un nuevo programa sin censura de la mano de tres reconocidas personalidades de internet.

septiembre 02 de 2025
10:16 a. m.
El Canal RCN apuesta por una propuesta diferente para las mañanas con el estreno de ¿Qué hay pa’ dañar?, un programa en vivo exclusivo de su aplicación y disponible también en YouTube desde este lunes 8 de septiembre.

Conducido por Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia, el espacio combina humor irreverente, conversación espontánea y un lenguaje auténtico que invita a la audiencia a ser parte del debate.

Un programa matutino con opinión sin filtros

Transmitido de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 10:00 a. m., ¿Qué hay pa’ dañar? se perfila como un formato innovador dentro del entretenimiento digital. A diferencia de los programas tradicionales, este espacio se caracteriza por su tono frontal y sin censura.

El programa busca abrir un espacio distinto en las mañanas, pensado para quienes prefieren conversaciones frescas y sin rodeos. Su apuesta está en hablar de lo que pasa con un tono directo y entretenido, mientras la audiencia se suma en tiempo real desde redes sociales para opinar y darle más fuerza al debate.

Valentina, Hassam y Johana: voces diversas para una audiencia plural

El panel de conductores está conformado por tres personalidades con estilos muy distintos. Valentina Taguado, reconocida por su paso en Los 40 Colombia y su participación en MasterChef Celebrity, aporta frescura y espontaneidad; Hassam, con su trayectoria en la comedia y la televisión, suma humor crítico y experiencia; mientras que Johana Velandia, destacada por su autenticidad y mensajes de empoderamiento, conecta con un público que habla de frente y sin rodeos.

Esa mezcla de personalidades genera un equilibrio entre entretenimiento y controversia, lo que asegura variedad de opiniones y un dinamismo constante en cada emisión. El sarcasmo y la ironía son parte del sello del programa, elementos que lo convierten en un espacio único dentro de la franja matutina.

