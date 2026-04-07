ALO Sur arrancará obras en agosto de 2026 tras acuerdo con la ANI y articulación con el Metro de Bogotá

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó la firma de un acuerdo con el concesionario ALO Sur S.A.S. que permitirá destrabar el proyecto vial ALO Sur y articularlo con la infraestructura de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB).

El entendimiento, suscrito el 27 de marzo de 2026, resuelve una controversia que había sido llevada a tribunal arbitral y habilita las condiciones necesarias para avanzar hacia la fase de construcción.

Este acuerdo establece que el concesionario asumirá los costos asociados a estudios, diseños, obras, operación y mantenimiento requeridos para integrar el corredor vial con el trazado del metro, específicamente en el sector del antiguo botadero Gibraltar. Con ello, se garantiza la coherencia técnica entre ambos proyectos estratégicos de movilidad para Bogotá y la región.

Acuerdo entre ANI y concesionario destraba el inicio de obras

Uno de los principales efectos del acuerdo es la finalización del proceso arbitral que mantenía en suspenso el desarrollo del proyecto. Además, permite cumplir con la condición precedente de “no objeción” a los estudios y diseños, requisito indispensable para iniciar la fase constructiva.

Según explicó Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, el proyecto contará con estudios y diseños ajustados a la normatividad vigente, especialmente en componentes de señalización vial y sistemas de contención vehicular. Bajo este marco, se prevé que la construcción inicie en agosto de 2026 y tenga un plazo de ejecución de cuatro años.

Cómo será el proyecto ALO Sur y su ejecución por fases

El proyecto ALO Sur contempla la construcción de un nuevo corredor vial de 24,5 kilómetros en doble calzada, que conectará la intersección Chusacá con la intersección de la Calle 13, además de la rehabilitación y mantenimiento del corredor existente. Se trata de una obra clave para mejorar la conectividad en el suroccidente de Bogotá.

La ejecución se desarrollará de manera gradual. Durante los dos primeros años se entregará la calzada oriental, correspondiente a las unidades funcionales 1, 2 y 3, la cual operará en sentido bidireccional. Esta fase permitirá una entrada en operación temprana del corredor mientras continúan las obras restantes.

En los dos años siguientes se construirá la calzada occidental, que incluye las unidades funcionales 4, 5 y 6. Con esta etapa se completará la totalidad del proyecto, incorporando además infraestructura complementaria como puentes, sistemas de drenaje, estructuras de paso a desnivel, alamedas peatonales y ciclorrutas.