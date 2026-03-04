¡Se va acortando la espera! Línea 1 del Metro de Bogotá llegó a más del 75% de avance

Con corte a marzo, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que las obras del Metro alcanzaron el 75.50% de avances (tres cuartas partes). Además, los nueve primeros trenes ya están siendo acondicionados, lo cual marca la recta final del proyecto de la Línea 1.

Sin duda, la mega obra que mayor atención genera en Bogotá es el Metro, buscando revolucionar la movilidad para siempre.

12 kilómetros de viaducto

Durante una visita a las obras en la estación 3, ubicada en el barrio Britalia y con conexión hacia la avenida 68 con Primera de Mayo; el alcalde destacó la construcción del viaducto y las 16 estaciones.

Estas pasarán por la avenida Villavicencio, Primera de Mayo, la carrera 30 (NQS), la calle octava sur, la calle primera y la avenida Caracas, Además, 10 estarán ligadas al servicio de Transmilenio.

Galán afirmó que la Línea 1 (la que está en curso) beneficiará principalmente a los vecinos de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. El 27 de marzo, se logró llegar a los 12 kilómetros de viaducto para esta línea.

Gente podrá elegir por nombres de las estaciones

Un punto importante es que el proyecto ha contado con la participación ciudadana. Resulta que el Distrito habilitó la posibilidad para que la gente elija el nombre de tres de las 16 estaciones.

Para ello, hay que ingresar al canal digital Chatico mediante WhatsApp (3160231524). Se busca darle nombre a la estación 3 (avenida Villavicencio con carrera 80), estación 4 (Primera de Mayo con calle 42 sur) y estación 10 (calle primera con carrera 24).

Las posibilidades de nombres son: para la estación 3, Ciudad Kennedy, Agoberto Mejía o Humedal la Vaca; para la estación 4, Timiza o Los Periodistas; y para la estación 10, Santa Isabel o La Fraguita.

Esta votación comenzó el 24 de marzo y estará disponible hasta el 30 de abril. Los resultados serán publicados en la primera semana de mayo.