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Secuestró y violó a una niña de cuatro años tras engañar a su madre con regalarle un mercado en Cali

La mujer y sus dos hijos se encontraban en una plazoleta. El hombre se aprovechó de su condición de vulnerabilidad, las llevó a un supermercado y raptó a la niña.

Secuestró y violó a una niña de cuatro años tras engañar a su madre con regalarle un mercado en Cali
Foto: captura de video Noticias RCN

Noticias RCN

mayo 30 de 2026
07:44 p. m.
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En las últimas horas, en Cali, se conoció un caso muy doloroso. Una niña de tan solo cuatro años fue sometida a todo tipo de vejámenes sexuales por parte de un hombre que la secuestró y abusó.

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El señalado violador, se acercó a la familia indígena desplazada y se habría ofrecido ayudar a la madre y a sus dos niños con un mercado.

La mujer, en condición de alta vulnerabilidad, aceptó sin imaginar en lo que terminaría esa supuesta ayuda.

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Así fue como el violador engañó a la madre de la niña

El aberrante caso habría iniciado en la plazoleta de San Francisco, donde la niña indígena se encontraba junto a su mamá y hermanito.

El presunto abusador lo planificó todo. Les ofreció un mercado, y aprovechándose su vulnerabilidad, como se observa en cámaras de seguridad, los llevó en moto hasta un supermercado en el sector de El Calvario donde posteriormente secuestró a la niña.

Herbert Benavides, comandante Policía de Cali, entregó detalles del abominable caso:

Este sujeto presuntamente instrumentalizó la necesidad económica de una familia indígena, quienes se encontraban de paso en la ciudad de Cali en la noche del pasado 28 de mayo, mediante engaños, el victimario se ganó la confianza de la madre para un descuido, redactar a la menor.

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Desgarrador llanto de la niña alertó a los vecinos

El presunto abusador recorrió gran parte de la ciudad en moto junto a la menor, hasta llegar al barrio altos de Los Chorros, donde la comunidad alertó del llanto desgarrador.

Una llamada a la línea de emergencia 123 alertó del llanto de una menor nuestras unidades policiales llegaron de inmediato lugar e hicieron efectiva la captura de sospechoso y pusieron a salvo a la niña que se encontraba en absoluto estado de vulnerabilidad.

La menor permanece bajo pronóstico reservado, mientras el llamado es a la Fiscalía, para que le cumpla a una familia que exige se haga justicia.

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