Impacto económico por cierre en la vía al Llano empieza a generar alzas en los precios

Si bien aún no se habla de desabastecimiento, los precios de alimentos de la canasta básica empiezan a incrementarse.

septiembre 10 de 2025
08:51 p. m.
Tras cuatro días de cierre en la vía al Llano por un derrumbe registrado en el kilómetro 18 entre Bogotá y Villavicencio el impacto económico empieza a golpear a diferentes sectores.

Desde la Asociación de Transporte Intermunicipal, por ejemplo, José Yesid Rodríguez advirtió que “cerca de 20.000 usuarios que no han podido movilizarse de manera regular. Esto ha impactado en cerca de 1.000 millones de pesos a las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros”.

Ahora bien, los transportadores, según cifras de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar) enfrentan perdidas por 2.400 millones de pesos, cada día, desde el deslizamiento de tierra.

Impacto económico empieza a sentirse en el bolsillo de los consumidores:

En Bogotá, si bien no se ha llegado a hablar de desabastecimiento, empieza a sentirse el aumento de precios en productos como la yuca y el plátano.

Según Mauricio Cedeña, subgerente comercial de Corabastos, “los alimentos siguen llegando porque, gracias a Dios, las vías alternas están habilitadas, pero, en donde lleguen a tener algún problema, tendríamos complicaciones con el abastecimiento”.

Sin embargo, la ruta alterna por Sogamoso fue bloqueada por transportadores de carga en las últimas horas, en protesta por los límites de carga impuestos por el Invias.

Gobernadora del Meta sugirió que crisis habría podido evadirse de invertir en la Av. la Orinoquía:

En diálogo con Noticias RCN, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortez, denunció que “el Gobierno no le ha dado prioridad a la Avenida la Orinoquía”, con la que habría podido evitarse la crisis.

Según dijo, el proyecto pretende “conectar a siete departamentos, cuando miles de toneladas de alimento salen de esta zona del país, pero, para el Gobierno Nacional, la vía a la Orinoquía no ha sido importante porque no hay un solo peso para su desarrollo”.

Mientras, en su departamento también empieza a sentirse el alza en los precios: “Las pérdidas son millonarias y toneladas de comida tenían que venir al centro del país, pero hoy en día la gente está asustada”, señaló.

