Trabajos de remoción en la vía al Llano podrían detenerse: gobernador de Cundinamarca explica por qué

Desde el pasado domingo, 6 de septiembre, personal calificado de la Gobernación de Cundinamarca y la cocesionaria Coviandina se encuentra removiendo cerca de 100.000 metros cúbicos de tierra que cayeron desde la montaña, impidiendo el paso en el kilómetro 18 de la vía al Llano. Sin embargo, es posible que deban detenerse en las próximas horas para evitar que siga viniéndose abajo la montaña.

Así lo dio a conocer el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, en la tarde del miércoles, 10 de septiembre: “hemos venido trabajando en las labores de remoción de estos escombros, que ya completan cuatro días siendo un obstáculo en la vía que permite la integración de los llanos orientales y Bogotá. No es un trabajo fácil, son más de 100.000 metros cúbicos los que están reposados sobre la carretera y, adicionalmente, tenemos material que sigue cayendo de la montaña”.

Según explicó, fue “en un puesto de mando unificado, del que no participó la gobernación de Cundinamarca, en el que la alcaldesa de Chipaque manifestó abiertamente que sentía una grave preocupación sobre seguir recogiendo el material en la parte baja, donde está la obstrucción, porque está generando afectaciones en la parte alta de la montaña”.

¿Por qué se detendría la remoción de escombros que son un obstáculo en la vía?

Antes de seguir retirando los escombros, el gobernador indicó que los trabajadores en la zona tendrán que hacer un trabajo de conducción de aguas en la parte alta de la montaña y un monitoreo geológico para evitar afectaciones en las viviendas del sector:

“Antes de seguir recogiendo material en la parte baja, es necesario que la concesión realice algunas de conducción de aguas en la parte alta y un monitoreo del comportamiento geológico de la montaña”.

Una medida con la que la concesión se mostró de acuerdo, al anunciar que van “a hacer un monitoreo durante las próximas horas. Además, junto a la ANI van a revisar cómo pueden hacer una conducción de las aguas en la parte de arriba, para evitar que siga tomando peso la montaña y que siga bajando cada vez más material”.

Habitantes del sector han venido siendo evacuados:

Frente al riesgo por deslizamiento, los caminos que han venido cediendo y un posible apagón en los próximos días, el gobernador indicó que ya se han evacuado “seis viviendas y es posible que tengamos que ampliar el radio de evacuación porque la montaña sigue cediendo lentamente”.

Sin embargo, hay una pequeña esperanza para los conductores: “Esta mañana, el concesionario informó que va habilitar una variante de 600 metros de longitud que pasa muy cerca del sitio en el que se presentó la emergencia, y puede servir como una vía alterna para que el transporte pueda movilizarse. Sin embargo, es una vía de especificaciones mínimas de ingeniería, no tiene más de 5 o 6 metros de ancho y solo se podría habilitar para el tránsito en un solo sentido, con una velocidad bastante baja, porque tiene curvas angostas en las que una tractomula puede demorarse varios minutos para pasar”.