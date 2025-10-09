Ruta alterna por derrumbe en la vía al Llano fue bloqueada por los transportadores

La salida hacia el sector de El Crucero, para tomar la vía alterna al llano, en Sogamoso, se encuentra bloqueada por los transportadores de carga, que decidieron impedir el paso de los vehículos particulares y del transporte público, en protesta por la resolución del Instituto Nacional de Vías (Invias) que prohíbe el tránsito por este corredor a quienes excedan, en carga, las 28 toneladas.

Cansados de esperar durante días, en los que se vieron obligados a dormitar en sus vehículos, colocaron llantas y bloques de cemento, para presionar al Gobierno a entregarles una solución que les permita realizar sus entregas.

¿Qué opciones tienen los transportadores?

Desde el deslizamiento de tierra, registrado en el kilómetro 18 de la vía al Llano, el domingo 6 de septiembre, las opciones de movilidad para transportadores de carga pesada son limitadas.

Por un lado, se encuentra la transversal del Sisga, con un límite de carga de 16 toneladas y, por otro, la vía alterna por Sogamoso, con un límite de carga de 28 toneladas. Sin embargo, no es suficiente para algunos transportadores que se encontraban en la vía, cuando ocurrió el desastre.

En la vía al Llano será habilitada una variante, pero no todos podrán utilizarla:

En entrevista con Noticias RCN, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, informó que una variante será habilitada a pocos metros del derrumbe en la vía Bogotá – Villavicencio. Sin embargo, se prevé que solo unos cuantos vehículos podrán utilizarla:

“Esta mañana, el concesionario informó que va habilitar una variante de 600 metros de longitud que pasa muy cerca del sitio en el que se presentó la emergencia, y puede servir como una vía alterna para que el transporte pueda movilizarse. Sin embargo, es una vía de especificaciones mínimas de ingeniería, no tiene más de 5 o 6 metros de ancho y solo se podría habilitar para el tránsito en un solo sentido, con una velocidad bastante baja, porque tiene curvas angostas en las que una tractomula puede demorarse varios minutos para pasar”.