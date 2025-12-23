Mono capuchino fue hallado desnutrido y con graves heridas tras permanecer en cautiverio dentro de una casa en Medellín

En una vivienda en el Valle de Aburrá fue encontrado un mono capuchino en condiciones críticas, con lesiones visibles en sus extremidades y un avanzado estado de desnutrición, evidencias que apuntan a un prolongado periodo de cautiverio.

El hecho resulta preocupante precisamente porque es una región que alberga una alta diversidad de fauna silvestre y donde las autoridades ambientales insisten de manera reiterada en la importancia de proteger a las especies y evitar su tenencia ilegal en zonas urbanas.

Mono capuchino fue hallado dentro de una casa en Medellín

El rescate del mono capuchino fue posible gracias a una llamada de la ciudadanía que alertó a las autoridades sobre la presencia de un animal silvestre al interior de una vivienda en Medellín.

Tras el aviso, los organismos competentes se desplazaron hasta el lugar y confirmaron que se trataba de una hembra que permanecía en condiciones incompatibles con su bienestar.

Al momento de la valoración inicial, el animal presentaba graves heridas en sus extremidades, dificultades para movilizarse y un evidente cuadro de desnutrición.

Estas afectaciones físicas, sumadas a su incapacidad de desplazamiento normal, fueron interpretadas por las autoridades como señales claras de violencia y maltrato sufridos durante su permanencia en cautiverio.

Desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se confirmó que el mono capuchino no es una especie propia de este territorio, lo que refuerza la hipótesis de que fue extraído de su hábitat natural y trasladado de manera ilegal hasta la ciudad.

¿Qué pasó con el mono capuchino que fue rescatado de una vivienda en Medellín?

El ejemplar fue trasladado al Centro de Atención a la Fauna Silvestre del Valle de Aburrá, entidad especializada en la atención y recuperación de animales víctimas de tráfico y tenencia ilegal.

Según se informó, con este caso ya son cerca de nueve los procesos de atención relacionados con monos capuchinos que han sido mantenidos en cautiverio, cifra que corresponde a rescates realizados entre los años 2024 y 2025.

Las autoridades ambientales reiteraron que la extracción de estos animales de su entorno natural provoca un debilitamiento de los bosques y rompe el equilibrio de los ecosistemas. Además, recordaron que la tenencia de fauna silvestre en viviendas particulares constituye una práctica ilegal.

Andrés Gómez, profesional del grupo de fauna del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, fue enfático al señalar:

Lo que nos dice que este animal estaba en cautiverio y con signos de maltrato. No hagas parte del tráfico de fauna silvestre ahora que estamos en vacaciones.

Finalmente, las autoridades insistieron en que los animales silvestres no pertenecen a hogares urbanos y que mantenerlos encerrados configura un caso de cautiverio.