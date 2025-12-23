Multinacional que vendió su operación en Colombia anunció plan para el recorte de 5.500 empleados

Telefónica, uno de los grupos de telecomunicaciones más importantes de Europa, ha venido ejecutando una reestructuración estratégica que incluye tanto la reducción de su presencia en mercados de América Latina como ajustes en sus operaciones en España.

Parte de esta estrategia fue la venta de su participación mayoritaria en Colombia Telecomunicaciones (Coltel), operación que se concretó con la multinacional Millicom (Tigo) por aproximadamente 400 millones de dólares.

La transacción, iniciada en marzo de 2025, comprende el 67,5% de participación que Telefónica poseía en la filial colombiana, y refleja un movimiento corporativo para reducir exposición en la región y reforzar su enfoque en mercados clave europeos.

Telefónica anuncia un plan de salidas voluntarias en España

Telefónica anunció un plan para suprimir alrededor de 5.500 empleos en España. La medida fue validada por las organizaciones sindicales más representativas y se enmarca en un proceso de reestructuración interna orientado a reforzar su posición como actor relevante de la tecnología europea. El acuerdo contempla planes de salida que implican un impacto significativo sobre la plantilla en el país.

Según el comunicado oficial de la compañía, el costo total del plan asciende a 2.500 millones de euros. Desde el frente sindical se precisó que al menos 4.525 empleados dejarán la empresa, cifra que representa más de una cuarta parte de la plantilla de Telefónica en España. Estas salidas se realizarán de manera voluntaria y estarán acompañadas por un régimen de prejubilación anticipada.

Acuerdo sindical y condiciones del plan

Las salidas laborales fueron pactadas tras un mes de negociaciones entre la empresa y los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y Sumados-Fetico. El acuerdo excluye despidos forzosos y contempla la prórroga del convenio colectivo vigente hasta el año 2030, un elemento que fue clave para la aceptación del plan por parte de las organizaciones de trabajadores.

Telefónica dejó abierta la posibilidad de que hasta mil empleados adicionales, además de los 4.525 inicialmente previstos, puedan acogerse voluntariamente al programa.

De acuerdo con lo señalado por UGT, entre un 10 % y un 15 % de las salidas que se producirán serán compensadas con nuevas incorporaciones, lo que sugiere un ajuste selectivo del perfil de la plantilla más que una reducción neta sin reemplazos.