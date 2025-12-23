CANAL RCN
ARC Simón Bolívar se prepara para tocar tierra con enfermería de alta tecnología a bordo

A pocas millas de Chile, el buque científico de la Armada Nacional revela cómo enfrenta emergencias médicas en altamar.

diciembre 23 de 2025
08:15 a. m.
El buque oceanográfico ARC Simón Bolívar avanza en la recta final de su travesía internacional y ya se encuentra a unas 90 millas de la costa chilena, tras casi 20 días de navegación continua. Mientras se aproxima a Valparaíso, la tripulación sigue mostrando cómo funciona la vida —y la atención médica— en medio del océano.

A bordo del “gigante científico” de la Armada Nacional no solo hay investigadores y marinos, sino también un equipo de salud preparado para responder ante cualquier emergencia, incluso estando lejos de tierra firme.

Enfermería equipada para emergencias en altamar

El buque cuenta con una enfermería completamente dotada y personal médico especializado. La teniente Anteli, médico del ARC Simón Bolívar, explicó que la nave dispone de médico y enfermero militar de planta, listos para atender desde patologías comunes hasta situaciones críticas.

Entre los equipos disponibles se encuentran ventilador mecánico, electrocardiógrafo y un área destinada a hospitalización, pensada para pacientes que requieran observación prolongada o tratamiento continuo durante la navegación.

Uno de los avances más destacados es la incorporación de un sistema de telemedicina táctica naval, que permite enlazar en tiempo real con el Hospital Naval de Cartagena y la Dirección de Sanidad Naval. Gracias a esta tecnología, el personal médico puede recibir apoyo de especialistas ante emergencias complejas, pese a estar en medio del océano.

El suboficial Olguín, enfermero militar a bordo, explicó que este sistema fortalece la atención en salud operacional y garantiza respaldo médico especializado durante toda la expedición.

Según la tripulación médica, la enfermería fue equipada tras una planificación previa basada en experiencias de navegaciones anteriores y en las patologías más frecuentes a bordo, lo que ha permitido responder de manera oportuna y eficaz ante cualquier eventualidad.

Con esta infraestructura sanitaria, el ARC Simón Bolívar continúa su misión científica con la tranquilidad de saber que, incluso lejos de tierra, la salud de sus tripulantes está en buenas manos mientras se alista para su primer puerto internacional en Chile.

