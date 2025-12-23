Esta es la verdadera razón por la que Yeferson Cossio tuvo problemas en el corazón: su novia reveló detalles claves

Yeferson Cossio fue hospitalizado el último fin de semana y tuvo que someterse a una cirugía en el corazón el pasado lunes 22 de diciembre de 2025.

De acuerdo con lo que expresó el famoso creador de contenido, su corazón falló y sintió que estuvo en riesgo de morir.

Sin embargo, según explicó Cintia Cossio, la hermana del influencer antioqueño, el proceso quirúrgico fue todo un éxito y Yeferson Cossio ya se encuentra fuera de peligro.

"Ya mi muchacho está en observación. Todo salió 10/10", escribió Cintia Cossio en una historia de Instagram.

Y, en medio de esa coyuntura, Carolina Gómez, la pareja de Yeferson Cossio, grabó un video junto a él y no solo expresó que se encuentra feliz por su recuperación, sino que también reveló por qué el creador de contenido tuvo fallas cardíacas.

La razón por la que Yeferson Cossio sufrió problemas en su corazón, según su novia

Carolina Gómez, en su cuenta de Instagram, indicó que Yeferson Cossio tuvo un exceso de estrés por la rutina que tenía.

"El corazón le iba a explotar por sobre exceso de estrés. Él dormía día de por medio por trabajar y llevaba así meses", escribió la pareja del creador de contenido.

"Ya él les contará todo por lo que le pasó, pero ya está bien y me prometió que se va a cuidar más, va a trabajar menos y va a dejar un poco la fiesta", agregó.

Esta fue la petición que Carolina Gómez le hizo a Yeferson Cossio tras sus problemas en el corazón

En el último video que Carolina Gómez subió junto a Yeferson Cossio, le pidió más consciencia para no enfrentar una nueva emergencia médica.

"Entonces ya sabes, amor, gracias a Dios pasaste bien toda esta situación, pero tienes que bajarle a todo el estrés, dormir y comer mejor y ser más juicioso y consciente", le dijo.

"Tienes una vida por delante y un futuro maravilloso, por favor cuídate", añadió.