"Se me acaba de morir": Andrés Altafulla está de luto

En las últimas horas, Andrés Altafulla, el ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026, les informó a sus seguidores que se encuentra pasando por un momento muy difícil.

El cantante, en un video que publicó en su cuenta de Instagram, contó que se le murió un amigo muy cercano y que había hablado con él una hora antes de lo ocurrido.

Además, indicó que la muerte fue totalmente repentina e, incluso, mostró cuáles fueron los últimos mensajes que alcanzaron a enviarse.

Así fue como Andrés Altafulla confirmó la muerte de su amigo

Andrés Altafulla, con la voz entrecortada, expresó que, aunque él siempre suele estar feliz, se encuentra con el corazón devastado porque perdió a un gran amigo.

"Yo siempre estoy positivo, mamando gallo y sacándoles una sonrisa, pero hoy es distinto. Estoy triste y estoy con una pulla por dentro porque se me acaba de morir un pana, una persona bastante cercana. A mí no me gusta que nadie me vea triste, yo no me pongo así y gracias a Dios siento que tengo una vida maravillosa, pase lo que me esté pasando, pero estoy vuelto nada y por eso les dejé de hacer contenido", comenzó relatando Andrés Altafulla.

"Hoy (25 de marzo) hablé con un pana entre las 8:00 y las 9:30 de la mañana, pero después me dejó de responder y a las 10:00 me llamaron para decirme que se murió. Era una persona con la que compartí en los últimos dos meses, que se había vuelto muy importante para mi vida, para mi carrera, y los que son cercanos a mí lo llegaron a conocer. El mensaje es que cualquier día nos vamos de aquí, que cualquier día se acaba la vida y que de pronto el día de mañana no llega. Estar vivo es un milagro y es un momentico, por eso quiero decirles que no se acuesten de pelea con nadie, que no se guarden nada y que se gocen la vida y le den gracias a Dios", añadió.

Además, Andrés Altafulla reveló que su amigo se llamaba Andrés Amaya, que tenía 31 años y que lo estaba apoyando en sus proyectos más recientes.

¿Cuáles fueron los últimos mensajes que Andrés Amaya, el amigo de Andrés Altafulla, le envió antes de su muerte?

En el video que Andrés Altafulla publicó en su cuenta de Instagram, reprodujo dos de los últimos audios que su amigo le envió.

En el primero, él saludó al exparticipante de La Casa de los Famosos y le habló acerca de unos contratos. Además, en el segundo, le manifestó que creía que una de sus canciones tenía potencial para conquistar un Grammy.

"Alti, mis más sinceras condolencias", "mi sentido pésame", "estamos contigo" y "mucha fortaleza", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.