Joven patrullero murió dentro de estación de Policía: autoridades manejan primera hipótesis

La Policía Nacional confirmó el fallecimiento del patrullero Julián David Benítez Zárate, un uniformado adscrito al Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá. El caso ocurrió el antiguo comando de la institución ubicado en la localidad de Los Mártires y actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

De acuerdo con el primer reporte conocido, el patrullero, de 19 años, inició su turno sobre las ocho de la noche junto a otros uniformados que se dirigían a prestar servicio en la Guardia Presidencial. Minutos después de haber recibido su arma de dotación, fue hallado sin vida dentro de uno de los baños de las instalaciones policiales ubicadas sobre la calle Sexta con avenida Caracas.

¿Qué informó la Policía sobre la muerte del patrullero en Bogotá?

En un comunicado oficial emitido este 14 de mayo de 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá señaló que el uniformado “al parecer utilizando su arma de dotación se habría autolesionado” y que, como consecuencia de ese hecho, falleció dentro de la unidad policial.

La institución indicó además que, tras lo ocurrido, fueron activados de manera inmediata los actos urgentes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El ente investigador asumió las labores de policía judicial para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del patrullero Julián David Benítez Zárate.

La Policía también confirmó la apertura de una indagación previa por parte de la Inspección General y de la Justicia Penal Militar. Según el pronunciamiento oficial, estos procesos buscan avanzar en la verificación de los hechos registrados durante la noche del martes en la sede policial de Los Mártires.