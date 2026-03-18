Andrés Altafulla se besó con Yuli Ruiz y Alejandro Estrada vio todo: esta fue su reacción

Andrés Altafulla regresó a La Casa de los Famosos Colombia 2026 en la noche del lunes 16 de marzo.

Por decisión del 'jefe', el ganador de la segunda temporada ingresó para ser el 'consejero' de Eidevin López, que es el líder en la 'semana de la tiranía' y puede darles órdenes a los demás participantes y asignarles roles.

En la mañana de este 18 de marzo, Eidevin quiso que Juanda Caribe le narrara una obra y que Andrés Altafulla y Yuli Ruiz fueran los protagonistas.

Además, el barranquillero propuso que la escena se titulara 'un besito en ayunas' y, por lo tanto, al final del relato, Yuli y Andrés Altafulla tuvieron que darse un pico en la boca.

No obstante, todo esto sucedió frente a Alejandro Estrada, que tuvo un romance con la creadora de contenido hace algunas semanas.

Así fue el beso entre Andrés Altafulla y Yuli Ruiz en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Mientras que Juanda Caribe narró la historia, Andrés Altafulla 'coqueteó' levemente con Yuli Ruiz y le dijo que tenía ganas de "sacarla a vivir".

Tras ese comentario, Yuli le preguntó al cantante que por qué era tan coqueto y, unos segundos después, también consultó las consecuencias en caso de no acceder al beso.

Fue así como le respondieron que podría haber un 'castigo' y, finalmente, accedió a protagonizar un pequeño pico con Andrés Altafulla.

¿Cuál fue la reacción de Alejandro Estrada tras ver el beso de Andrés Altafulla y Yuli Ruiz en La Casa de los Famosos Colombia?

Durante la obra narrada por Juanda Caribe, Alejandro Estrada miró con mucha atención a Andrés Altafulla y a Yuli Ruiz y no solo tomó café, sino que también se llevó sus manos a la boca.

Sin embargo, cuando Karola comenzó a impulsar al cantante y a la creadora de contenido para que cumplieran con el beso, Alejandro Estrada también comenzó a aplaudir.

Todo lo sucedido se puede ver en este video: