¡Protagonista de 'El Señor de los Anillos' confirmó su asistencia a Comic Con Colombia 2024!

Este martes 21 de mayo, Comic Con Colombia 2024 reveló a un nuevo invitado de lujo. Este evento, organizado por Planet Comics, en asocio con Corferias, ya había anunciado a Tom Welling, Steven John Ward, Patricia Azán e Isabel Martiñón. Pues bien, uno de los protagonistas de 'El Señor de los Anillos' sorprenderá a los fanáticos de los cómics, la cultura pop y la industria del entretenimiento.

Los organizadores del evento confirmaron la presencia de Elijah Wood (conocido por su papel de Frodo Bolsón) y lo anunciaron con la siguiente descripción: "Directamente desde la Tierra Media, llega el protagonista de 'El Señor de los Anillos'. Su debut en la gran pantalla fue en 1989 en la segunda película de la exitosa saga 'Regreso al Futuro'; luego participó en películas como 'El Buen Hijo' y 'Flipper'".

Wood nació el 28 de enero de 1981 en Cedar Rapids, Iowa (Estados Unidos). Con escasos ocho años, debutó con un papel menor en 'Back to the Future Part II', el cual lo catapultó a la fama, figurando en varias categorías de los Premios Young Artist.

Desde ese entonces, ha conformado el elenco de múltiples películas, en las cuales se destacan: 'Sin City', 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind', 'Oliver Twist' y la trilogía dirigida por Peter Jackson. En la pantalla chica, protagonizó 'Wilfred', hizo parte de 'Tron: Uprising', 'Star Wars Resistance', 'Over the Garden Wall' y 'Dirk Gently's Holistic Detective Agency'.

¿Qué día estará Elijah Wood en Comic Con Colombia 2024?

Wood, de 43 años, dará mucho de qué hablar en Corferias. El intérprete norteamericano se presentará el próximo lunes 1 de julio, día en el que finalizará el evento.

Para adquirir boletas y conocer más de Comic Con Colombia, ingrese a https://bogota.comicconcolombia.com/es.

¿Qué es Comic Con Colombia?

"Este evento de las artes escénicas engloba manifestaciones de arte dramático, música, magia e intervenciones de danza, el cosplay como expresión de una representación dramática de los personajes de todos los tiempos, encuentros con artistas invitados, además de una zona de comidas y una zona comercial donde podrás encontrar coleccionables, cómics, anime, manga y demás aficiones que conforman el maravilloso universo pop y la industria cultural y del entretenimiento", así se autodefinen.