Punto final para mercancía ilegal de armas en conocido sector comercial de Bogotá

La Policía visitó a un reconocido sector comercial de Bogotá y se llevó una sorpresa tras encontrar armas que no contaban con la regulación para ser vendidas.

El operativo se llevó a cabo en la localidad de Puente Aranda. Los uniformados aprehendieron 86 armas de tipo traumático, de fogueo, airsoft; 2.026 unidades de munición y dos bombas de aire.

Armas no cumplían con la normativa

Al momento de verificar la legalidad, se comprobó que la venta de estas armas se estaba haciendo de manera fraudulenta, lo cual implica un riesgo para la seguridad de la ciudad. Hay que tener en cuenta que pueden ser modificadas para que queden como armas letales.

La normativa colombiana no tiene contemplado al airsoft como un deporte. Por lo tanto, se rige acorde a la legislación general sobre armas, abarcando desde su importación y fabricación como su tenencia.

Si bien no son armas de fuego, las pistolas airsoft deben contar con la expedición de un permiso municipal o tarjeta de registro para su tenencia, especialmente cuando es similar a una real.

Permiso para el porte de armas en Bogotá

A inicios de este año, la Brigada 13 del Ejército expidió una resolución con la que suspendió la vigencia de los permisos especiales para el porte de armas de fuego y traumáticas para la ciudadanía.

La medida ha regido durante 2025 e irá hasta diciembre. Aparte de Bogotá, también cobija a Cundinamarca (menos Simijaca, Susa, Fúquene, Medina y Paratebueno) y los municipios de San Juanito y Calvario en Meta.

Cabe mencionar que también hay excepciones, acorde a lo estipulado por la ley. La restricción entonces no aplica para los permisos especiales expedidos para funcionarios de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Inpec, Migración Colombia, Unidad Nacional de Protección (UNP), Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), vigilantes de empresas de seguridad privada y para misiones diplomáticas.

Otra serie de excepciones están contempladas para personal activo y veteranos de la fuerza pública, oficiales de reserva, etcétera.