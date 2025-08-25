Más de 6.000 incautaciones se realizaron durante Hip Hop al Parque 2025: drogas, armas y alcohol están en la lista

La edición número 28 de Hip Hop al Parque no estuvo exenta de complicaciones, de acuerdo con un informe entregado por las autoridades bogotanas.

En su balance oficial, la Policía Metropolitana informó que, en los dos días que duró el festival, llegaron a incautarse más de 6.000 objetos, cuyo ingreso estaba prohibido al Parque Simón Bolívar.

En la lista, se encuentran 2.418 encendedores, 665 esferos, 532 armas blancas, 179 cigarrillos, 167 correas, 147 dosis de estupefacientes, 133 latas de cerveza, 50 botellas de media de aguardiente y 43 tarros de pintura, entre otros.

En total, fueron 6.310 elementos que, de haber entrado al festival este 2025 pudieron haber generado desordenes y situaciones de inseguridad entre los asistentes.

Al menos 17 funcionarios resultaron heridos el último día del festival:

La tarde del domingo, 12 auxiliares, cuatro policías y una gestora de convivencia resultaron heridos cuando intentaban impedir la entrada a vendedores ambulantes que querían comercializar bebidas alcohólicas en el Simón Bolívar.

Así lo dio a conocer el alcalde Carlos Fernando Galán: “Mientras que Bogotá pone los recursos para organizar este festival anualmente, algunos vendedores desadaptados atacan cobardemente a los auxiliares de Policía y los policías encargados de vigilar el evento”.

Además, informó que, en medio de los hechos, “una mujer Policía, de apenas 18 años, fue herida en la cabeza y presenta un trauma craneoencefálico”; por lo que, la ciudad va a tomar “las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan” y las autoridades” logren identificar a los responsables.

También la ciudad entregó un balance con datos positivos sobre el Hip Hop al Parque 2025:

75% de los asistentes de Hip Hop al Parque 2025 provenían de otras ciudades o municipios aledaños. De ellos, un 17% disfrutó de la gastronomía y participó de recorridos por Bogotá.

A pesar de los disturbios, “la percepción general del público fue altamente positiva: el 97,9 % aseguró que volvería a participar en futuras ediciones y el 100 % lo recomendaría a otras personas” y “en cuanto a la calidad organizativa, artística y técnica, la evaluación fue mayoritariamente favorable”.