CANAL RCN
Colombia

Más de 6.000 incautaciones se realizaron durante Hip Hop al Parque 2025: drogas, armas y alcohol están en la lista

También 17 funcionarios resultaron agredidos cuando intentaban detener a vendedores ambulantes que pretendían ingresar con alcohol al evento.

Foto: Hip Hop al Parque

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
04:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La edición número 28 de Hip Hop al Parque no estuvo exenta de complicaciones, de acuerdo con un informe entregado por las autoridades bogotanas.

En su balance oficial, la Policía Metropolitana informó que, en los dos días que duró el festival, llegaron a incautarse más de 6.000 objetos, cuyo ingreso estaba prohibido al Parque Simón Bolívar.

Vendedores atacaron a policías en Hip Hop al Parque: una patrullera con trauma craneoencefálico
RELACIONADO

Vendedores atacaron a policías en Hip Hop al Parque: una patrullera con trauma craneoencefálico

En la lista, se encuentran 2.418 encendedores, 665 esferos, 532 armas blancas, 179 cigarrillos, 167 correas, 147 dosis de estupefacientes, 133 latas de cerveza, 50 botellas de media de aguardiente y 43 tarros de pintura, entre otros.

En total, fueron 6.310 elementos que, de haber entrado al festival este 2025 pudieron haber generado desordenes y situaciones de inseguridad entre los asistentes.

Al menos 17 funcionarios resultaron heridos el último día del festival:

La tarde del domingo, 12 auxiliares, cuatro policías y una gestora de convivencia resultaron heridos cuando intentaban impedir la entrada a vendedores ambulantes que querían comercializar bebidas alcohólicas en el Simón Bolívar.

Así lo dio a conocer el alcalde Carlos Fernando Galán: “Mientras que Bogotá pone los recursos para organizar este festival anualmente, algunos vendedores desadaptados atacan cobardemente a los auxiliares de Policía y los policías encargados de vigilar el evento”.

Vallenato al parque busca posicionarse como uno de los festivales musicales gratuitos más importantes en Bogotá
RELACIONADO

Vallenato al parque busca posicionarse como uno de los festivales musicales gratuitos más importantes en Bogotá

Además, informó que, en medio de los hechos, “una mujer Policía, de apenas 18 años, fue herida en la cabeza y presenta un trauma craneoencefálico”; por lo que, la ciudad va a tomar “las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan” y las autoridades” logren identificar a los responsables.

También la ciudad entregó un balance con datos positivos sobre el Hip Hop al Parque 2025:

75% de los asistentes de Hip Hop al Parque 2025 provenían de otras ciudades o municipios aledaños. De ellos, un 17% disfrutó de la gastronomía y participó de recorridos por Bogotá.

A pesar de los disturbios, “la percepción general del público fue altamente positiva: el 97,9 % aseguró que volvería a participar en futuras ediciones y el 100 % lo recomendaría a otras personas” y “en cuanto a la calidad organizativa, artística y técnica, la evaluación fue mayoritariamente favorable”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo advirtió el riesgo de violaciones a los derechos humanos en Valle del Cauca

Abuso sexual

Secuestraron, torturaron y abusaron de una mujer frente a su esposo durante sus vacaciones en una cabaña en Guatapé

UNGRD

¿Hay alerta por ciclón tropical en el Caribe? Esto informó la UNGRD

Otras Noticias

Liga BetPlay

Jugador de América tuvo fuerte cruce con hinchas durante el partido con Atlético Nacional

La acción de este jugador ha sido altamente criticada por los hinchas.

Pensiones

Trabajadores en Colombia tendrán pensión especial por estas razones específicas

Conozca cuáles son esos trabajadores que podrán acceder a pensión especial.

Tecnología

Antioquia estrena Learning Hub para formar a los jóvenes del siglo XXI

El Salvador

Kilmar Ábrego fue otra vez detenido en EE. UU. y será deportado a un inesperado país

Cuidado personal

¿La comida grasosa influye en una mayor producción de acné?: esto explican los especialistas