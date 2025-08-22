CANAL RCN
Fuerzas Armadas de Colombia enfrentan recorte presupuestario del 47% en 2025

El representante Julio César Triana denunció que el presupuesto general de 2025 muestra una significativa disminución en los recursos de inversión para las Fuerzas Armadas.

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
02:36 p. m.
La seguridad nacional de Colombia enfrenta un desafío crítico debido a la reducción presupuestaria que afecta a las Fuerzas Armadas.

Fuerzas Armadas enfrentan recorte presupuestario

Un informe reciente de la Contraloría revela que muchas unidades militares carecen de recursos, incluso para la dotación básica de uniformes, mientras que el presupuesto del Ejército ha sufrido un recorte de más de 152.000 millones de pesos.

El representante Julio César Triana denunció que, según cifras del Ministerio de Hacienda, el presupuesto general de 2025 muestra una significativa disminución en los recursos de inversión para las Fuerzas Armadas.

El Ejército, que en 2024 tenía asignados 735.000 millones de pesos, verá reducido su presupuesto a 385.000 millones en 2025, lo que representa una caída del 47%.

La Policía Nacional tampoco se salva de esto, con una reducción del 35% en su presupuesto de inversión, pasando de 304.000 millones de pesos en 2024 a 195.000 millones en 2025.

Estos recortes presupuestarios contrastan con la asignación de 300.000 millones de pesos a una política que, según críticos, "fue un fracaso y que hoy no desarmó a nadie".

La Contraloría alertó desde junio que el aplazamiento de más de 428 mil millones de pesos en el sector defensa ha afectado gravemente la operatividad de la Fuerza Pública.

Presupuesto de las Fuerzas Militares fue reducido: ¿Por qué?

El impacto se hace sentir en áreas críticas como el desarrollo de la inteligencia militar, el mantenimiento de aeronaves y el pago de servicios básicos de las unidades.

Expertos consideran que esta reducción presupuestaria va "en contravía de la responsabilidad del Estado" de garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la integridad territorial, especialmente en un momento de incremento de los ataques armados en los territorios.

Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la capacidad de las Fuerzas Armadas colombianas para enfrentar los desafíos de seguridad actuales y futuros, en un contexto de creciente inestabilidad regional y amenazas internas persistentes.

