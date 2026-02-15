CANAL RCN
Colombia Video

Procurador advierte la participación indebida de funcionarios públicos en elecciones legislativas

El procurador general advirtió un incremento en el número de casos irregulares y posibles traslados de mesas de votación por las lluvias.

Noticias RCN

febrero 15 de 2026
05:43 p. m.
A veinte días de las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, el procurador general de la Nación alertó sobre el incremento en el número de funcionarios públicos involucrados en actividades de participación indebida en política, en el marco de su estrategia denominada "paz electoral" que busca garantizar transparencia en los comicios.

¿Qué dijo el procurador sobre las próximas elecciones?

El jefe del Ministerio Público realizó estas declaraciones durante su recorrido por el país, una iniciativa que tiene como objetivo unir a todas las entidades en pro de fomentar el voto transparente y dejar a un lado la violencia electoral para las próximas elecciones. En su intervención, el funcionario destacó dos aspectos críticos que podrían afectar el desarrollo normal de la jornada electoral.

"Sigue creciendo el número de indebida participación en política. Hay alcaldes, hay funcionarios de menor rango, hay funcionarios departamentales, hay servidores del orden nacional", afirmó el procurador general, evidenciando que las irregularidades se extienden a diferentes niveles administrativos del Estado.

Para enfrentar esta situación, el Ministerio Público implementó medidas contundentes.

“En las últimas horas se creó un grupo élite integrado por los mejores hombres de las delegadas que tienen que ver con el tema electoral y la prevención para atender estos casos", informó el funcionario.

Este equipo especializado tendrá la misión de investigar y sancionar las conductas irregulares detectadas.

¿Habrá traslados en las mesas de votación?

Adicionalmente, el procurador advirtió sobre un factor que podría generar complicaciones logísticas en varias regiones del país. Las fuertes lluvias registradas en diferentes zonas podrían obligar al traslado de mesas de votación, lo que representa un desafío adicional para la organización electoral y podría afectar la participación ciudadana en determinadas áreas.

¿Qué ocurrirá el próximo 8 de marzo en Colombia?

El país se alista para vivir elecciones legislativas, consultas interpartidistas y una contienda presidencial que cada día se acerca más. Por esto, el 8 de marzo los colombianos van a las urnas para elegir a quienes llegarán al Congreso a hacer las leyes.

Además, se votarán las consultas interpartidistas de donde saldrán varios de los candidatos que llegarán a la primera vuelta presidencial.

