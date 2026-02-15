Los candidatos de la consulta Frente por la Vida hablan de constituyente, seguridad y la izquierda

Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Roy Barreras, Martha Viviana Bernal y Daniel Quintero hacen parte de la consulta Frente por la Vida y en diálogo con José Manuel Acevedo, presentaron sus propuestas en seguridad, constituyente y unidad de la izquierda.

¿Por qué votar en esta consulta y no en las otras dos?

"Esta es la consulta de la esperanza, de la gente, que busca que el salario mejore y que haya pensiones. Las otras dos, lamentablemente, son las del miedo y las del pasado … Aquí ha habido coherencia, yo he sido coherente durante toda mi vida y estamos dando la batalla. Era muy difícil estar acá, trataron de sacarme de todas las maneras, las mafias trataron de que no estuviera aquí como hicieron que no estuviera Cepeda.", afirmó Daniel Quintero.

Martha Viviana Bernal se presentó como alguien que llega desde abajo, sin respaldo de la política tradicional, habiendo recogido 100.000 firmas para inscribirse. "Realmente estar en esta consulta es algo maravilloso", dijo.

Héctor Elías Pineda, militante del M-19 y constituyente del 91, indicó que “por primera vez los colombianos van a tener la oportunidad de alguien que conoce la letra menuda de la carta política". Dijo que todos los gobiernos desde 1991 han gobernado con el espíritu de la Constitución de 1886, ignorando la del 91.

Edison Lucio Torres, periodista con más de cinco décadas de trayectoria en medios como Caracol, RCN y El Heraldo, apeló a su independencia y honestidad: "Desde los 14 años he venido haciendo periodismo escolar. Tengo 67 años y me juré a mí mismo que debo decir la verdad".

¿Colombia necesita una Asamblea Constituyente?

Quintero: "Necesitamos un reset completo a la política. Este país no está funcionando para el trabajador, para el campesino, ni siquiera para el empresario. La Constitución hay que medirla por sus resultados".

Torres: prometió que el primer día de su gobierno convocaría un plebiscito para que el pueblo decida si quiere o no una constituyente. "El pueblo es el que manda".

Bernal: sí a una reforma constitucional, pero no en este momento. "El país no está listo para una Constitución".

Pineda: "Una asamblea constituyente es para reformar la Constitución o hacer una nueva. El resto es carreta". Cuestionó la lógica de convocarla si eventualmente se tiene mayoría en el Congreso: "¿Para qué lo vamos a decretar?"

Barreras: "No necesito una constituyente porque soy capaz de gobernar este país con el Congreso. Sin Congreso no hay democracia. Creo que este país necesita orden, institucionalidad con una visión de progreso y el cambio 2.0 es eso. Hacer las reformas de verdad, no quedarse solo en la teoría”.

La propuesta para los colombianos en materia de seguridad

Roy Barreras: habló de tecnología, drones con inteligencia artificial conectados en cada barrio de las 12 ciudades donde se concentra el 73% de los crímenes del país, identificación facial de reincidentes en tiempo real y la repotenciación de 140 helicópteros militares que hoy están en tierra.

Daniel Quintero: propuso un millón de cámaras, frente a las 45.000 existentes, muchas de ellas desconectadas o en mal estado, pero también insistió en el componente humano: "¿Por qué un niño en Bosa o en el cañón del Micay decide coger un fusil? Esa es la carrera que estamos perdiendo". En Medellín, explicó, apostaron por computadores, matrícula cero y futuro como alternativa al reclutamiento criminal.

Edison Torres: Dijo que no hay seguridad si no hay paz. No puedes tener paz si no hay pan. "¿Qué quiere decir? paz porque se silencian los fusiles, se silenciaron los de la Farc, pero aparecieron los miles de fusiles de los otros grupos armados. Entonces, de una guerra frontal de la Farc del ELN se pasó a una guerra territorial. Ahora en estos momentos, en Colombia, hay cinco o 10 territorios en poder de los grupos armados”.

Martha Bernal: hizo énfasis en la descentralización y la articulación interinstitucional: "El gran problema es que vamos con Policía y Ejército y los dejamos solos. ¿Dónde está salud, dónde está integración social? Falta más integración de otras entidades para ayudarlos".

Héctor Pineda: “Una sola cosa, cumplir el compromiso del presidente Gustavo Petro con el presidente Trump. Perseguir la criminalidad, incluida la neocriminalidad del ELN. Segundo, elecciones transparentes y tercero, libertad. Ese sería mi esquema de seguridad”.

El presidente ha dicho en una publicación de X que él no va a votar esta consulta y algunos dicen que con esta consulta se fracturó la izquierda en Colombia. ¿Es así?

Barreras: Dijo que de los 11 millones que votaron por Petro en 2022, un millón y medio apoyó a Cepeda en octubre. "Los otros 9 millones y medio no hemos tenido ocasión de ir a las urnas y los convoco a todos". Afirmó que, si obtiene 4 millones de votos el 8 de marzo, llamará a Cepeda al día siguiente para buscar unidad.

Bernal: invitó a todas las bases progresistas y a todos, tanto derecha e izquierda, a unirse. “Acá ya no podemos seguir peleando. El país nos necesita unidos. Y es el momento de decirle a todos, "Hay que votar." Y ojalá voten esta consulta. Aquí también hay gente maravillosa y aquí estoy yo representando también esas bases, esas mujeres, esos hombres que quieren la unión de Colombia”.

Quintero: Afirmó que él no lo ve como una división sino como una oportunidad. “Lo que yo creo es que uno no puede renunciar a los espacios democráticos. Renunciar a la democracia no está bien, tampoco pedirle a la gente que no vote en democracia también me parece mal, yo creo que hay unas opciones en general buenas y que vale la pena escuchar sus ideas”.

Agregó que ha planteado que en abril se haga una encuesta para saber a quién le va mejor si a Iván Cepeda o a él en una segunda vuelta contra Abelardo de la Espriella.

Pineda: “Es falso que el presidente diga que él no va a votar. Primero, un jefe de Estado y lo saben aquí los que quieren ser jefe de Estado, no se puede meter en materia electoral. Segundo, incumpliría un pacto que suscribió vivió con el presidente Trump y que lo presentó Marco Rubio, que dijo, -él también sabe que tiene que hacer unas elecciones transparentes, tiene que garantizarlas-. Y tercero, Petro es un cumplidor de la letra de la Constitución, cumplidor como ninguno. Por eso estoy seguro de que ese trino que le indilgan a Petro, él no lo escribió”.

Torres: "Que Cepeda invite a no votar la consulta es una conducta sectaria, dogmática, antidemocrática. Decir que la izquierda solo está representada por Cepeda es una falsedad".