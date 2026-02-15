Así puede pedir escolta policial para retirar dinero y evitar que lo sigan y lo asalten en Bogotá

El fleteo sigue siendo una de las modalidades delictivas que más preocupa en los entornos bancarios de Bogotá. Por eso, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que adopte medidas de prevención al momento de retirar dinero en efectivo.

La advertencia es directa: no confiarse, no minimizar el riesgo y hacer uso del acompañamiento policial al que todo ciudadano tiene derecho.

¿Cómo puedo pedir acompañamiento policial para retirar dinero?

Las autoridades insistieron en que cualquier persona que vaya a retirar una suma considerable de dinero puede solicitar acompañamiento policial marcando a la Línea 123.

Aunque pueda existir tiempo de espera, la recomendación es no desistir de la solicitud. La sola presencia de uniformados reduce el riesgo de convertirse en víctima.

Un punto clave es la reserva absoluta de la información. Al comunicarse con la Línea 123, el ciudadano debe limitarse a informar que requiere acompañamiento. No es necesario, ni recomendable, revelar montos ni detalles del retiro. La discreción es una medida de protección.

Recomendaciones para evitar ser víctima de hurto al retirar dinero

Se hace énfasis en no interactuar con personas desconocidas dentro o fuera de la entidad financiera .

. No se debe entregar información personal ni documentos a nadie distinto al funcionario autorizado del banco. Cualquier acercamiento sospechoso puede formar parte de una estrategia de observación previa.

El fleteo puede presentarse a pocas cuadras del banco o incluso en recorridos cortos. No se confíe por la cercanía de la entidad financiera o por la rapidez del desplazamiento puede resultar riesgoso. Evalúe si el retiro en efectivo es realmente necesario, ya que el uso de transferencias electrónicas y medios digitales disminuye la exposición y reduce las posibilidades de ser seguido.

El secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, fue enfático al explicar la forma en que operan estas estructuras: