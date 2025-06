Asesinaron al hermano de Susana Blanco, comandante de la Dirección de Tránsito de la Policía: ¿qué pasó?

Hace unos minutos, se confirmó el homicidio de uno de los hermanos de la brigadier general Claudia Susana Blanco Romero, la comandante de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

El hecho, según informó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se presentó sobre las 11:20 de la mañana, en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

De esa manera, las investigaciones ya se encuentran en curso para descubrir el paradero de los responsables y ya se han comenzado a establecer las primeras hipótesis.

"En estos momentos fueros desplegadas todas las capacidades institucionales investigativas para ubicar y capturar a los responsables de este hecho, junto a la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional", afirmó el brigadier general Giovanni Cristancho.

El asesinato del hermano de la brigadier general Claudia Susana Blanco habría ocurrido en medio de un intento de hurto, en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá, tras las primeras inspecciones en el lugar de los hechos, determinó que, al parecer, el homicidio se habría presentado en el marco de un presunto intento de hurto.

En consecuencia, se analizarán cada uno de los elementos probatorios que permitan llegar al lugar en el que se encuentran los responsables para judicializarlos y hacer justicia.

"Acompañamos a la señora brigadier general y a su familia en este momento de dolor y condenamos enérgicamente todo acto de violencia que atente contra la vida y la integridad de los ciudadanos", detalló la Policía Metropolitana de Bogotá.

Julian Espinosa, concejal de Bogotá, rechazó el homicidio del hermano de Claudia Susana Blanco, la comandante de la Dirección de Tránsito de la Policía

"Rechazo con total indignación el asesinato del hermano de la general Susana Blanco, en el barrio Quiroga, el mismo lugar donde fue asesinado el hijo del general William Rincón hace menos de ocho meses", escribió el concejal Julián Espinosa en su cuenta de X.

"Esto no es casualidad, es una alerta que no se puede minimizar. Mi solidaridad con la general Blanco y su familia, pero también mi voz firme para exigir que se investigue a fondo. Bogotá no puede seguir normalizando estos hechos", concluyó.