Ejército confirmó el secuestro de 18 militares por parte de comunidades indígenas en Chocó

La Décimo Quinta Brigada del Ejército indicó que el secuestro de los uniformados se produjo cuando realizaban operativos contra el ELN.

diciembre 21 de 2025
07:14 p. m.
A través de un comunicado, el Ejército Nacional confirmó el secuestro de una unidad militar en el municipio de Carmen de Atrato, Chocó, cuando adelantaban operaciones contra el ELN.

Según la institución el secuestro se dio luego de que aproximadamente 200 personas rodearan y trasladaran a la unidad hacia un resguardo indígena.

"Retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con el cumplimiento de la misión constitucional de proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil".

¿Qué se sabe de los militares secuestrados en Chocó?

En diálogo con Noticias RCN el brigadier general William Fernando Caicedo, comandante de la Décima Quinta Brigada, dijo que sabe que los uniformados están bien gracias a una llamada del comandante de la unidad.

"Estamos haciendo todo el proceso para que les respeten la vida y procedan a liberarlos, estamos pidiendo básicamente apoyo de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, ya se habló con el alcalde y personal de la Gobernación", señaló el general Caicedo.

Agregó que este es un caso de instrumentalización de las comunidades indígenas que ejercen las organizaciones armadas de la zona. Inicialmente se trataría del frente Manuel Hernández El Boche del ELN.

Ejército rechaza secuestro de militares en Chocó

El Ejército rechaza cualquier acción que vulnere la libertad, integridad y seguridad de los miembros de la fuerza pública, "así como toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones militares legítimas del Estado, orientadas a la defensa de la vida, la seguridad y la convivencia ciudadana en el territorio".

Además, hizo un llamado a las autoridades competentes, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que garanticen la integridad física de los militares retenidos y se permita su pronta liberación.

