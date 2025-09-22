CANAL RCN
Colombia

Apuñalaron y asesinaron a líder comunitario y dirigente de taxistas en Cali

Autoridades investigan si se trató de un hurto o un ataque directo.

Asesinato líder de taxistas en Cali
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
10:04 p. m.
Este lunes 22 de septiembre un violento hecho cobró la vida de un líder comunitario y representante del gremio de taxistas.

El hombre, de 58 años, fue atacado con arma blanca en un sector de la comuna 12, situación que desencadenó su fallecimiento pese a haber recibido atención médica de urgencia.

Asesinaron a líder de taxistas en Cali

El homicidio se registró hacia las 11:40 de la mañana, cuando la víctima fue interceptada y agredida en plena vía pública con un arma cortopunzante.

Gravemente herido, fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron su deceso debido a la gravedad de las lesiones.

La Policía Metropolitana de Cali lamentó lo ocurrido y anunció un despliegue total de capacidades en materia de inteligencia y criminalística para esclarecer lo sucedido. Así lo confirmó el general Henry Bello, comandante de la institución:

La Policía Metropolitana de Santiago de Cali lamenta el homicidio del señor Óscar Becerra el día hoy aproximadamente a las 11:40 de la mañana en el sector de la comuna 12. De inmediato trasladamos todas las capacidades institucionales en talento humano, la seccional de investigación criminal, la seccional de inteligencia para adelantar todos los actos investigativos y esclarecer este homicidio.

Anuncia recompensa de $50 millones por información de los responsables de asesinar al líder taxista

La administración distrital también se pronunció, rechazando de manera categórica el crimen y recordando que está en curso una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables.

Desde la administración distrital reiteramos nuestro rechazo a lo ocurrido en el día de hoy con nuestro líder Óscar Becerra. De nuevo reiterar que tenemos vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos por cualquier información que nos permita avanzar en la investigación para identificar y capturar a los responsables.

