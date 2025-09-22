Video viral: colombiano desparecido hace dos años fue visto en un video de TikTok en Ecuador

Un video grabado en Machala, Ecuador, y publicado en TikTok por la creadora de contenido Amy Solano, se viralizó con más de 30 millones de reproducciones y permitió dar con el paradero de Diego Londoño, un ciudadano de origen colombiano desaparecido desde 2023.

Encuentran a colombiano desaparecido gracias a un video de TikTok

El caso comenzó cuando Amy Solano, conocida en redes por compartir contenido de su tienda de ropa, decidió grabar un clip frente a un espejo.

Mientras relataba su rutina, en segundo plano se observó a un hombre que, de manera espontánea, saludó por la ventana. Ese gesto, que parecía un detalle insignificante, fue el que finalmente reveló la identidad del desaparecido.

La creadora subió el video con la canción “Día de suerte”, sin imaginar el alcance que tendría, pues en pocas horas la publicación se viralizó, alcanzando millones de reproducciones y comentarios.

Entre esos comentarios comenzaron a llegar mensajes desde Colombia, en los que usuarios aseguraban reconocer al hombre del video como Diego Londoño.

La sorpresa fue mayor cuando Lucía, hermana de Diego, confirmó públicamente la identidad de la persona que aparecía en el clip. En redes sociales escribió:

Él es Diego Londoño, lo buscamos hace dos años.

Creadora de contenido explicó lo ocurrido con el colombiano desaparecido que salió en su video

Posteriormente, la creadora publicó un nuevo video en el que explicó lo ocurrido y dio más detalles sobre la condición del colombiano:

Se trata de Diego Londoño, de nacionalidad colombiana, a quien sus familiares perdieron contacto hace dos años. Hace más de cinco años desarrolló una pérdida de memoria severa que le impide recordar su nombre o de dónde viene. Estoy en contacto con su familia, quienes me han dado detalles de cómo debo acercarme a él cuando lo encuentre.

La familia de Londoño, aliviada tras confirmar que está con vida, inició gestiones para lograr un reencuentro y facilitar su regreso a Colombia.

Mientras tanto, Amy mantiene comunicación con ellos y ha pedido a sus seguidores colaboración para ubicarlo nuevamente en Machala, explicando que no representa ningún peligro, que es una persona tranquila y que necesita apoyo.