¿Qué pasó antes de la desaparición de B-King y Regio Clown?: la cronología de un misterio

Las incógnitas alrededor de la desaparición del cantante colombiano Byron, conocido como B-King, y del DJ Jorge Luis Herrera se multiplican a medida que se reconstruyen las horas previas al momento en el que se les dejó de ver.

Ambos desaparecieron el martes 16 de septiembre en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas y que hoy son objeto de investigación por parte de la Fiscalía mexicana.

El artista colombiano había llegado recientemente a la capital mexicana para cumplir con compromisos de promoción musical y presentaciones en vivo.

De acuerdo con su mánager, Juan Camilo Gallego, el viaje estaba cargado de actividades y era parte del lanzamiento de un nuevo proyecto artístico.

El día previo a la desaparición de los cantantes colombianos

El 15 de septiembre, un día antes de su desaparición, Byron subió a sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a sus seguidores por la asistencia a un concierto en la capital mexicana.

Ese evento, al que asistió acompañado de amigos, marcó el inicio de lo que sería una corta estancia en México, cuyo objetivo también incluía el reencuentro con Jorge Luis Herrera, DJ que llevaba tres años residiendo en la ciudad.

¿Qué pasó el último día que fueron vistos?

La última jornada en la que se tuvo registro de los dos artistas fue el 16 de septiembre. Según relató el mánager, Byron se encontraba junto a Herrera y otros amigos en un gimnasio ubicado en la zona de Polanco.

Tras terminar su entrenamiento, el cantante le notificó a Gallego, quien lo esperaba en el hotel, que saldría a almorzar. Sin embargo, después de ese mensaje no hubo más comunicación.

Desde ese momento se cortó toda señal sobre su paradero. Así lo afirmó su manager:

Él estaba en el gimnasio y yo no me encontraba en el hotel donde lo estaba esperando. Me avisa que va a ir a comer, pero después de eso no supe más.

¿Qué pasó luego de que no se tuvo rastro de ellos?

Ante la falta de noticias, los familiares de los artistas interpusieron la denuncia correspondiente en México y pidieron ayuda para que se iniciara su búsqueda. El caso escaló rápidamente a nivel diplomático.

Incluso, el presidente Gustavo Petro solicitó a las autoridades mexicanas avanzar en la investigación, mencionando inicialmente el estado de Sonora.

Frente a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la denuncia fue formalizada en Ciudad de México y que allí se concentrarían los esfuerzos judiciales para esclarecer la desaparición.

¿Qué se sabe del manager de B-King, hallado muerto en México?

El mánager de B-King aseguró que la situación también lo ha puesto en riesgo y que, por seguridad, decidió reservar su ubicación.

Yo me encuentro en una ubicación que no le he dado a nadie, solo a la familia, porque también temo por mi seguridad.

Hasta el momento, no hay respuestas claras sobre lo ocurrido con Byron y Herrera. La pregunta sobre qué pasó después de que salieron del gimnasio sigue sin respuesta.