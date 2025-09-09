Acribillaron al secretario de Gobierno de Pradera mientras veía el partido en un establecimiento

En el municipio de Pradera, Valle del Cauca, se reportó el el asesinato del secretario de Gobierno municipal, José Dorien Jiménez, ocurrido en la noche de este martes 9 de septiembre.

RELACIONADO Capturan a hombre que roció gasolina a una mujer habitante de calle para prenderle fuego en Medellín

El funcionario fue atacado con arma de fuego por hombres armados mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en un establecimiento público ubicado a escasos metros de la Alcaldía.

Noticia en desarrollo...