Acribillaron al secretario de Gobierno de Pradera mientras veía el partido en un establecimiento
Fue atacado a tiros en el centro del municipio de Pradera, Valle del Cauca.
septiembre 09 de 2025
07:56 p. m.
En el municipio de Pradera, Valle del Cauca, se reportó el el asesinato del secretario de Gobierno municipal, José Dorien Jiménez, ocurrido en la noche de este martes 9 de septiembre.
El funcionario fue atacado con arma de fuego por hombres armados mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en un establecimiento público ubicado a escasos metros de la Alcaldía.
