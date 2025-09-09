CANAL RCN
Colombia

Acribillaron al secretario de Gobierno de Pradera mientras veía el partido en un establecimiento

Fue atacado a tiros en el centro del municipio de Pradera, Valle del Cauca.

Asesinado secretario de Gobierno de Pradera
Foto: Archivo / Concejo Municipal de Pradera

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
07:56 p. m.
En el municipio de Pradera, Valle del Cauca, se reportó el el asesinato del secretario de Gobierno municipal, José Dorien Jiménez, ocurrido en la noche de este martes 9 de septiembre.

Capturan a hombre que roció gasolina a una mujer habitante de calle para prenderle fuego en Medellín
El funcionario fue atacado con arma de fuego por hombres armados mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en un establecimiento público ubicado a escasos metros de la Alcaldía.

Noticia en desarrollo...

