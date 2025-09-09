Descubren red que explotaba sexualmente a menores en parques de Bucaramanga: así operaban

Entre los parques Centenario y Santander, en el centro de Bucaramanga, funcionaba una estructura criminal que obtenía beneficios económicos a costa de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El negocio ilícito estaba consolidado y crecía de manera silenciosa, aprovechando la situación de vulnerabilidad de las víctimas, a quienes inducían a la explotación sexual.

Once personas estaban a cargo de esta red de explotación en Bucaramanga

El operativo, liderado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Policía Nacional, permitió la captura de 11 personas señaladas de tener roles específicos dentro de la red delictiva.

Entre las detenidas se encuentran las mujeres trans Diana Chinchilla y Barón Correa María José, quienes, según los elementos materiales recopilados, cumplían el papel de articuladoras principales y eran las encargadas de ofrecer a las adolescentes a los clientes.

También fue vinculada la ciudadana venezolana Leonela Milagros Carreño Palencia, acusada de captar a las jóvenes y de entregarles cédulas falsas para aparentar que eran mayores de edad, además de presuntamente haber explotado sexualmente a algunas de sus propias familiares menores de edad.

A esta estructura se sumaban los propietarios y administradores de residencias y hoteles: Roberto Suárez Gelvez, Luz Stella Vega Jiménez, Ana Lucía Parra Gelvez, Edwin Fernando Sánchez y Dennis Coromoto Farfán Cedeño.

Ellos habrían facilitado los espacios donde se consumaban los encuentros, permitiendo el ingreso de las víctimas sin dejar registros en los libros de control de huéspedes.

De igual manera, el dueño de un bar, Jhon Edison Echavez Armesto, fue capturado bajo la acusación de poner a disposición sus instalaciones para estas actividades.

Por otro lado, los taxistas Héctor Corzo García y Daniel Collazos Cárdenas desempeñaban la función de trasladar a las menores desde los puntos de captación hasta los hoteles, residencias y bares donde eran explotadas.

¿Cómo operaba la red de explotación de menores en parques de Bucaramanga?

Las adolescentes eran contactadas, se les proporcionaba transporte y eran obligadas a mantener actos sexuales a cambio de dinero, el cual era administrado por los principales articuladores de la red.

El juez de control de garantías que asumió el caso impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra 10 de los procesados. La única excepción fue Luz Stella Vega Jiménez, quien deberá permanecer privada de la libertad en su residencia.