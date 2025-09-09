CANAL RCN
Colombia

Capturan a hombre que roció gasolina a una mujer habitante de calle para prenderle fuego en Medellín

El agresor, de 65 años, fue detenido en la comuna de Belén.

Hombre le roció gasolina
Foto: Policía Metropolitana Valle de Aburrá

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
06:33 p. m.
Un grave hecho de violencia se registró en Medellín cuando un hombre de 65 años fue detenido por las autoridades luego de ser señalado de atacar a una mujer en condición de calle.

El caso ocurrió en la comuna de Belén, donde, según testigos, el individuo le habría arrojado gasolina a la víctima para posteriormente prenderle fuego.

Hombre roció de gasolina a una mujer habitante de calle para prenderle fuego en Medellín

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos sucedieron en el sector de la canalización, en la comuna de Belén.

Allí, habitantes del lugar alertaron a las autoridades sobre la agresión contra una mujer, aparentemente habitante en condición de calle, a quien le prendieron fuego tras rociarle gasolina.

¿Cómo se encuentra la mujer habitante de calle?

La víctima fue auxiliada en el lugar por personal de la Cruz Roja, quienes lograron estabilizarla antes de trasladarla a un centro asistencial. Actualmente permanece bajo estricta observación médica debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas.

Con la información suministrada por la comunidad, la Policía desplegó un operativo que permitió ubicar al presunto agresor cerca del barrio Trinidad, en el occidente de la ciudad.

El hombre, de 65 años, fue capturado y presentado ante la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tentativa de homicidio.

Las autoridades confirmaron que el capturado se encuentra a la espera de las audiencias preliminares en las que se definirá su situación judicial.

