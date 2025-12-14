CANAL RCN
Colombia

Por robarlo, asesinaron a un subintendente de la Policía en Medellín

Según la información preliminar, el uniformado fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes lo intimidaron para robarle sus pertenencias.

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
08:06 a. m.
Un nuevo hecho de violencia enluta a la Policía Nacional en Medellín. El subintendente Iván Ferney Tabares, de 44 años, fue asesinado durante un intento de hurto cuando se movilizaba en su motocicleta particular en el sector de Manrique El Pomar, en el nororiente de la ciudad.

Asesinan a subintendente de la Policía en Antioquia

La víctima llevaba 21 años y dos meses de servicio en la institución y se encontraba adscrito a la especialidad de Infancia y Adolescencia, donde desarrollaba su labor al momento de los hechos.

De acuerdo con el reporte oficial conocido por las autoridades, a través de la central de comunicaciones se informó sobre un hombre lesionado por arma de fuego que estaba siendo trasladado inicialmente al hospital San Vicente Fundación.

La patrulla indicó que el subintendente fue llevado en un vehículo particular hasta la Policlínica, donde ingresó a cirugía; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció mientras recibía atención médica.

Posteriormente, al mismo centro asistencial ingresó otro hombre, de entre 20 y 25 años, quien presentaba heridas por arma de fuego y fue trasladado en un taxi de placas TSH-302. Esta persona estaría relacionada con el hecho violento.

Según la información preliminar, el uniformado fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes lo intimidaron para robarle sus pertenencias.

Al oponer resistencia, se produjo un intercambio de disparos, en el que el subintendente resultó gravemente herido. En medio del asalto, los delincuentes le habrían hurtado su arma de fuego de defensa personal.

Las autoridades adelantan labores de investigación y análisis de cámaras de seguridad y realizan la trazabilidad de una motocicleta Yamaha FZ 250, de placas KRF-74G, que habría estado implicada en los hechos.

Autoridades investigan asesinato de subintendente de la Policía

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su rechazo y solidaridad a través de un mensaje público en su cuenta oficial de X, en el que lamentó el asesinato del subintendente Iván Ferney Tabares y envió condolencias a su familia, amigos y a la institución policial.

El mandatario aseguró que se mantienen fuertes operativos para dar con el paradero de los responsables y desmantelar la estructura criminal a la que pertenecerían.

