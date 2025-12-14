Ataque armado contra comunidad judía en Sídney deja 11 muertos: Esto se sabe

Sobre el inicio de la mañana de este domingo 14 de diciembre se conocieron detalles de un lamentable ataque armado contra la comunidad judía en Sídney, Australia. Los hechos se registraron sobre la madrugada de este domingo 14 de diciembre en medio de una celebración de Janucá, que dejó al menos 11 personas muertas.

Ataque armado en Australia dejó 11 personas muertas

Las autoridades australianas calificaron el hecho como un acto terrorista y confirmaron que tuvo una clara motivación antisemita.

El tiroteo se registró este domingo en la playa de Bondi, uno de los sectores más concurridos de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, dos atacantes participaron en el atentado: uno de ellos fue abatido por la policía, mientras que el otro se encuentra bajo custodia policial.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, condenó enérgicamente el ataque y lo calificó como “un acto de antisemitismo malvado”, y también expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias y la comunidad judía del país.

En el marco de las investigaciones sobre los hechos, la policía de Nueva Gales del Sur informó que fue hallado un artefacto explosivo improvisado dentro de un vehículo vinculado a uno de los sospechosos del ataque.

Revelan detalles del ataque armado contra comunidad judía en Australia

Así lo confirmó el comisionado de policía Mal Lanyon, quien indicó en rueda de prensa que el artefacto estaba relacionado con el atacante fallecido.

De momento, las autoridades continúan adelantando operativos y labores de inteligencia para establecer si existían más planes de ataque o posibles cómplices, mientras se reforzaron las medidas de seguridad en sitios religiosos y espacios públicos en Sídney y otras ciudades del país.

El atentado ha generado un amplio rechazo a nivel nacional e internacional, reavivando el debate sobre el odio religioso, el extremismo violento y la seguridad durante celebraciones religiosas.