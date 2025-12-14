CANAL RCN
Internacional

Ataque armado contra comunidad judía en Sídney deja 11 muertos: Esto se sabe

El tiroteo se registró este domingo en la playa de Bondi. De acuerdo con la información oficial, dos atacantes participaron en el atentado.

Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
07:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sobre el inicio de la mañana de este domingo 14 de diciembre se conocieron detalles de un lamentable ataque armado contra la comunidad judía en Sídney, Australia. Los hechos se registraron sobre la madrugada de este domingo 14 de diciembre en medio de una celebración de Janucá, que dejó al menos 11 personas muertas.

Tiroteo en la Universidad Brown en Estados Unidos deja dos muertes y ocho heridos
RELACIONADO

Tiroteo en la Universidad Brown en Estados Unidos deja dos muertes y ocho heridos

Ataque armado en Australia dejó 11 personas muertas

Las autoridades australianas calificaron el hecho como un acto terrorista y confirmaron que tuvo una clara motivación antisemita.

El tiroteo se registró este domingo en la playa de Bondi, uno de los sectores más concurridos de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, dos atacantes participaron en el atentado: uno de ellos fue abatido por la policía, mientras que el otro se encuentra bajo custodia policial.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, condenó enérgicamente el ataque y lo calificó como “un acto de antisemitismo malvado”, y también expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias y la comunidad judía del país.

En el marco de las investigaciones sobre los hechos, la policía de Nueva Gales del Sur informó que fue hallado un artefacto explosivo improvisado dentro de un vehículo vinculado a uno de los sospechosos del ataque.

Vehículo de carreras embistió a nueve personas en medio de una competencia en Australia
RELACIONADO

Vehículo de carreras embistió a nueve personas en medio de una competencia en Australia

Revelan detalles del ataque armado contra comunidad judía en Australia

Así lo confirmó el comisionado de policía Mal Lanyon, quien indicó en rueda de prensa que el artefacto estaba relacionado con el atacante fallecido.

De momento, las autoridades continúan adelantando operativos y labores de inteligencia para establecer si existían más planes de ataque o posibles cómplices, mientras se reforzaron las medidas de seguridad en sitios religiosos y espacios públicos en Sídney y otras ciudades del país.

El atentado ha generado un amplio rechazo a nivel nacional e internacional, reavivando el debate sobre el odio religioso, el extremismo violento y la seguridad durante celebraciones religiosas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Arrestan a director de un medio de comunicación en Venezuela: ¿De quién se trata?

Tiroteo en Estados Unidos

Tiroteo en la Universidad Brown en Estados Unidos deja dos muertes y ocho heridos

Premio Nobel

Preocupación por arresto violento de una ganadora del Premio Nobel de Paz: ¿Qué pasó?

Otras Noticias

Cartagena

Ironman 70.3 Cartagena: Flavia Castro conquistó su categoría y clasificó al Mundial

Brillante actuación en el Ironman 70.3 de Cartagena le dio a Flavia Castro cupo mundialista.

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 13 de diciembre de 2025: conoce el premio mayor

Consulta los resultados de la Lotería de Boyacá del 13 de diciembre de 2025. Revisa el premio mayor, números ganadores y qué hacer si resultaste ganador.

Bogotá

Peligro por nueva modalidad de robos cibernéticos: ladrones logran hacer de las suyas con millonarias transferencias

Artistas

Sufrió un infarto un exparticipante de MasterChef: revelaron su estado de salud

Enfermedades

Confirman primer caso de la gripe H3N2 en América Latina: este es el lugar donde se dio