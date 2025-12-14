Fecha, hora y TV: así se jugará la final de vuelta entre Medellín y Atlético Nacional por Copa BetPlay

La expectativa crece en Medellín y en el balompié colombiano. La final de la Copa BetPlay 2025 se vivirá con un clásico antioqueño que promete emociones hasta el último minuto.

Independiente Medellín y Atlético Nacional volverán a verse las caras en la gran final de vuelta, un duelo que definirá al campeón del torneo y que mantiene en vilo a ambas aficiones tras una ida sin goles.

El primer capítulo de la serie dejó todo abierto. En el Atanasio Girardot no hubo celebraciones ni ventajas, pero sí un protagonista inesperado: el arquero Washington Aguerre, quien sostuvo al ‘Poderoso’ con varias intervenciones decisivas y evitó que Nacional tomara ventaja. Ese empate 0-0 dejó la sensación de que el título se resolverá por detalles mínimos.

¿Cuándo y a qué hora se juega la final de vuelta Medellín vs. Nacional?

La definición del campeón de la Copa BetPlay 2025 está programada para el miércoles 17 de diciembre, fecha en la que uno de los dos equipos levantará el último trofeo oficial del fútbol colombiano en el año.

El compromiso se disputará nuevamente en el estadio Atanasio Girardot, escenario que será testigo de una noche histórica para el fútbol paisa.

El balón rodará a partir de las 7:30 de la noche, hora de Colombia, en un partido que promete intensidad desde el pitazo inicial.

Con la serie igualada, no hay margen de error: cualquier ventaja puede ser definitiva y, de persistir la igualdad, el campeón se definirá bajo el reglamento establecido por la Dimayor.

¿Dónde ver en vivo la final de la Copa BetPlay 2025?

Los aficionados que no puedan asistir al estadio tendrán la posibilidad de seguir la final de vuelta entre Medellín y Atlético Nacional a través de la señal oficial del fútbol profesional colombiano.

El encuentro será transmitido en vivo por Win Sports, específicamente por Win+, canal disponible en los principales operadores de televisión por suscripción del país.

Este clásico no solo define un título, sino que también pone en juego el orgullo de dos instituciones históricas que buscan cerrar el año con una alegría inolvidable.

Medellín intentará hacer valer la localía, mientras que Nacional apostará por su jerarquía y experiencia en finales.