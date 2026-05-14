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Asesinaron en Jamundí a una mujer que estuvo cinco años buscando a su hija desaparecida

La hija de Claribel Moreno desapareció en agosto de 2021 y desde ese momento se dedicó a buscarla en todo el país.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
09:24 p. m.
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Claribel Moreno, una madre que dedicó cinco años a la búsqueda de su hija desaparecida, fue asesinada en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, el miércoles 13 de mayo. Fue atacada por sujetos armados mientras iba en motocicleta.

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La búsqueda por su hija comenzó el 18 de agosto de 2021, cuando su hija Natalia Buitrago desapareció en Cartagena durante unas vacaciones. Desde entonces, recorrió los rincones del país para dar con cualquier pista.

¿Cuándo desapareció su hija?

Testigos contaron que cuando Moreno iba en su moto, fue interceptada por los delincuentes, quienes, sin mediar palabra, le dispararon por la espalda. Fue su hijo quien encontró su cuerpo en el sector La Novillera en el corregimiento de Robles, cerca al puente de Río Claro.

“El propósito de ella se le convirtió en buscar a mi hermana. Mi mamá no tenía amenazas de ningún otro tipo”, declaró una familiar de la víctima, descartando que existieran advertencias previas sobre posibles atentados.

La familia exige justicia y pide a las autoridades que capturen a los responsables del homicidio.

Moreno llevó el caso de su hija hasta la Fiscalía e incluso lo puso en conocimiento de los medios de comunicación y la plenaria de la Cámara de Representantes. La Defensoría tiene reportes de que, en medio de este proceso, hubo amenazas contra ella y su familia.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Ejemplo de ello es que, por ejemplo, una de sus hijas resultó herida y otra tuvo que salir del país por motivos de seguridad.

“Las mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos son sujetos de especial protección. Su labor, además de legítima, constituye una forma de defensa de derechos humanos reconocida en el ordenamiento interno y en los estándares interamericanos”, este fue el mensaje de rechazo de la Defensoría por el crimen.

La entidad también hizo un llamado para que se adelante con rapidez el caso: “La violencia contra ellas golpea el derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición de las miles de familias que en Colombia continúan buscando a personas desaparecidas”.

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