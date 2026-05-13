Explosivos lanzados desde drones sembraron terror en Potrerito, Jamundí

El corregimiento de Potrerito, en Jamundí, Valle del Cauca, vivió momentos de pánico tras un ataque con explosivos lanzados desde drones contra la subestación de Policía.

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Las detonaciones alteraron el orden público y dejaron un policía herido por esquirlas, un soldado aturdido y daños en viviendas y vehículos particulares.

El ataque fue atribuido de forma preliminar al frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc y se registró justo 24 horas después de otra acción violenta contra soldados de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, en zona rural de San Antonio, que dejó dos uniformados heridos.

Comunidad bajo zozobra por explosiones

Las explosiones generaron terror entre los habitantes, quienes denunciaron que uno de los drones cayó sobre un vehículo particular.

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El ataque, que se suma a otros hechos violentos en la región, puso en evidencia la vulnerabilidad de la población frente a nuevas modalidades de agresión.

Autoridades refuerzan medidas de seguridad

Tras el atentado, las autoridades anunciaron decisiones de fondo y el despliegue de capacidades adicionales para garantizar la seguridad en Jamundí.

Se investiga si los recientes invasores de terrenos en la zona estarían relacionados con las alteraciones de orden público que afectan a Potrerito y sus alrededores.