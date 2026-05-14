SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 14 de mayo de 2026

Miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos este jueves 14 de mayo de 2026 al nuevo sorteo del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares del país por combinar números y signos zodiacales en una misma apuesta.

El sorteo de esta noche entregó un nuevo resultado que podría convertir a varios jugadores en ganadores de premios mayores y diferentes aproximaciones.

Como ocurre cada día, los participantes esperaban acertar las cuatro cifras y el signo zodiacal correspondiente para llevarse el premio principal.

¿Será que usted fue uno de los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 14 de mayo de 20256? Descubra el resultado aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 14 de mayo de 2026

A las 10:50 de la noche, los apostadores del Super Astro Luna estuvieron pendientes de los números y los signos zodiacales que eligieron.

En consecuencia, pudieron celebrar los jugadores que coincidieron con la siguiente combinación:

Número: XXXX

Signo: XXXX

Cómo reclamar los premios del Super Astro Luna

Las personas que resulten ganadoras deben revisar cuidadosamente su tiquete y confirmar que fue adquirido en un punto autorizado. Para reclamar premios menores, normalmente basta con presentar el comprobante original en los puntos de pago habilitados.

En el caso de premios mayores, los ganadores deberán acercarse a las oficinas autorizadas por el operador con su documento de identidad y el tiquete en buen estado.

El Super Astro se ha consolidado como una de las modalidades de chance más jugadas en Colombia debido a su dinámica diaria y a la posibilidad de apostar con los 12 signos zodiacales.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Super Astro Luna?

Los resultados oficiales del Super Astro Luna son publicados cada noche en los canales autorizados y en el portal oficial del juego. Allí también se pueden consultar sorteos anteriores, números ganadores y detalles de premios entregados en días recientes.

Además, los apostadores pueden averiguar el historial completo y verificar su suerte ingresando al portal oficial del juego una vez finalice el sorteo de esta noche.